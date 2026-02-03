謝典霖再酸姊姊謝衣鳯逕自參選 親自公開名字是「謝典林」還是霖





彰化縣議長謝典霖近日因開箱自家700坪豪宅，引來炫富批評，更有網友質疑此舉是在替親姊姊、立委謝衣鳯「敗票」。對此，謝典霖回擊「我又沒有要選縣長」，仍不忘補槍謝衣鳯是「突然」自行宣布參選。而他也向媒體親揭，自己現在的名字改回謝典「霖」、及改名的背後原因。

《上報》去年12月曾報導，對於2026地方大選，謝家在經過評估後，暫定全力拚守國民黨議會席次及議長謝典霖連任，並希望謝衣鳯放棄爭取沒有十足把握當選的縣長之戰，續任立委鎮守國會，定調2026年選戰需「縣長、議長二擇一」。

但謝典霖昨（2日）受訪時自爆，姊姊謝衣鳳是「突然」宣布要選縣長，「我們家已經有跟國民黨講過不參選縣長，姊姊卻突然出來說要選，這是突發狀況」。謝典霖直言，如果爸媽有支持這項決定，就會站在後面幫謝衣鳯背書，或是邀請各界人士一起站台，但都沒有。「她自行宣布參選的畫面，已經說明了很多事情」。

至於媒體報導他的姓名到底是謝典「霖」還是「林」？他也透露，之前是因為爸爸認為他桃花太多，請教姓名學老師後，把霖字上的「雨」改掉，少點雨露均霑。但因為他生肖屬羊，羊要有水、草，因此後來又把謝典「林」改回謝典「霖」。

對於謝典霖發言酸「自行參選」，謝衣鳳則透過助理表示，為了避免她的回應影響家人感情，針對此事不再發言。

