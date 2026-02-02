謝典霖年輕花20萬美金「買卡」認：去問我爸！家族成員背景曝

政治中心／綜合報導

彰化縣議長謝典霖日前開箱自家豪宅，除了面積高達140坪外，屋內更配置挑高室內籃球場、恆溫酒櫃以及視聽室等奢華設施。加上謝典霖在影片中稱，這樣的住宅「就台北一般人家庭」，引發網友批評是在「炫富」。對此，謝典霖得知後無奈表示：「我又沒要選縣長。」不過，謝典霖除坐擁豪宅外，家中更是充滿各式稀有收藏，其中更是在年輕時期就購入20萬美金（約新台幣632萬）的球員卡，一度引發網友好奇，對此謝在影片中回應「去問我爸」，讓家族再度成為討論話題。





謝典霖彰化豪宅被在地稱「白宮、衣鳳百貨」！家族成員背景全曝光

謝典霖近期開箱自家豪宅，意外引發批判。（圖／民視新聞資料照）





現任彰化縣議長的謝典霖，出身地方派系家族，謝家之所以被視為典型政治世家，關鍵在於其橫跨三代的從政歷史。其祖父謝言信是台灣知名地方政治人物，曾任彰化縣議員、台灣省議會議員與立法委員等職，長期活躍於彰化地方政壇，並曾擔任中國國民黨中央委員等黨務職務。謝典霖父親謝新隆，則是三大有線電視與三大寬頻董事長，曾透過法人持股方式持有彰化縣地方有線電視系統SDTV約25.89%股權，但也因此遭國家通訊傳播委員會（NCC）於2020年裁罰SDTV新台幣160萬元。原因是該有線電視系統被查出受到政治家族成員的持股控制，違反《有線廣播電視法》關於政治人物及其同宗家屬不得投資媒體的規定。





謝典霖彰化豪宅被在地稱「白宮、衣鳳百貨」！家族成員背景全曝光

鄭汝芬（粉衣）為兩屆立委。（圖／民視新聞資料照）

謝典霖母親鄭汝芬曾任2屆立委，參選期間一度遭檢舉，她利用家族有線電視系統的壟斷性支援，讓鄭汝芬參選立委期間，電視插撥競選廣告。時任新聞局長李岳勳因接受關說未開單處罰，讓電視台免於百萬元罰款，事後後遭高院判處有期徒刑5年6個月、褫奪公權5年。謝典霖其姐謝衣鳳自2020年起連續當選立委。謝衣鳳擁有政大博士與海外MBA背景，在國民黨內歷任黨職與立法院重要職務，被視為黨內中生代要角，在謝典霖傳出有意參選彰化縣長後，於同月28日閃電突襲宣布參選，事後謝典霖雖表態會把議長做完並爭取連任，但近期受訪表示，謝衣鳳出來說要選縣長是突發狀況，才會造成現在僵持不下的局面。他強調自己找網紅開箱，是早就安排好的。

謝典霖彰化豪宅被在地稱「白宮、衣鳳百貨」！家族成員背景全曝光

謝衣鳳2026年將代表國民黨參選彰化縣長。（圖／民視新聞資料照）





