謝典霖怒嗆網友「你媽才拖垮籃球」 留言的是「看不下去」的小編

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化縣議長謝典霖11日在Threads發文分享兒子參加HBL高中籃球甲組聯賽戰績，由於謝典霖身兼籃球協會理事長卻長期神隱，被網友酸「拖垮籃球」，隨即開嗆「你媽才拖垮籃球」，引發網友激憤一事，議長團隊指出，留言的是小編，小編因為看不下去才會這樣留言，謝典霖有特別交代要理性回覆。

議長團隊表示，謝典霖在外面有活動不方便受訪，但針對Threads貼文曬兒子籃球戰績，卻引來網友論戰，團隊認為謝典霖身為籃協理事長也是盡心盡力，不只是協會運作或是資金，都是全力以赴。但是網友不理性留言，讓小編看不下去，才會留言用字帶有衝突的字眼。

廣告 廣告

關於小編留言帶有嗆味，謝典霖也交待小編與團隊在網路回覆要理性，也希望網友不要攻擊性的發言。

不過，也有網友以資深球迷，提出對就籃協運作的見解，謝典霖團隊則留言「海水退了，就知道誰沒穿褲子」。今天(12日)一早最新發文「來回我的帳號有真的人嗎！」，不忘提醒「記得來領限量版福袋」，但有網友再嗆回「有沒有真人不知道，但你破防跟不開會是真的」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

謝典霖曬兒戰績挨酸「拖垮籃球」 怒嗆網友「你媽才拖垮籃球」

彰化成功高中首闖HBL八強 謝典霖嗨喊兒子加油

同意軍購院版付委！吳思瑤：沒黃國昌的民眾黨踏出好的第一步

獨家》韓、江調離外委會 國民黨為軍購條例攻防「備戰」

