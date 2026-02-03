謝典霖挨批籃球界毒瘤！爆假球案 去年3度流會

記者許書維、陳逸潔、范誠庭 / 彰化報導

身兼中華籃協理事長的彰化縣議長謝典霖，開箱700坪謝家豪宅，室內蓋有挑高籃球場，挨批炫富。時代力量黨主席王婉諭大酸，謝典霖是籃球界最大毒瘤，長期神隱不開會，去年三度流會，2023年爆發SBL假球案，球評石明謹點出籃協管理太鬆散。

謝典霖近日接受財經網紅採訪，開箱豪宅，挨批炫富。

自家就有挑高室內籃球場，身兼中華籃協理事長的彰化縣議長謝典霖接受財經網紅採訪，開箱豪宅。

彰化縣議長謝典霖：「這棟大概在台北，就是一般人的家庭。」

坐在籃球上受訪已經惹議，時代力量黨主席王婉諭加碼抨擊，謝典霖是籃球界最大毒瘤，長期神隱，更大酸他在意的其實是…

謝典霖遭王婉諭（圖）抨擊是「籃球界最大毒瘤」。

時代力量黨主席王婉諭：「他忙著在Podcast聊酒店的經驗，忙著跟啦啦隊餐敘，甚至是U16的國手被取消資格的時候，他只有在臉書叫姚明出來單挑，我認為對他來說，籃球只是用來洗白形象。」

前SBL球星柯旻豪因假球案遭到羈押，2025年11月士林地院對10名球員做出重判。

前SBL球星柯旻豪因假球案遭到羈押，2025年11月士林地院對10名球員做出重判，主謀柯旻豪判刑7年最重，不只如此，2024年籃球員劉錚曾在臉書發文開砲籃協，點出練球人數湊不齊，彷彿臨時組隊，球評石明謹也點出光開會就有問題。

聲音來源球評石明謹：「謝典霖理事長最近有幾次他們的會員大會，他自己都沒有到，所以才會變成說，現在等於是協會好像有一點沒有在積極治理的感覺啦。」

還有協會爆出人頭會員爭議，謝典霖這樣解釋。

彰化縣議長謝典霖：「清查的時候，他叫我們清查人頭會員，那新加來的300個會員，他其實都是同一個住址、同一個電話，那讓他加入以後，在彰化開會他不來，那現在去台北開會，他們也不來，那他們加入的人頭會員，我請問我怎麼去指使？」

籃協理事長謝典霖自稱「溪州第一控球後衛」，從豪宅開箱片間接讓籃協過往爭議事件再度被放大檢視。

