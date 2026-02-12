謝典霖曬兒子HBL戰績挨酸「拖垮籃球」 怒回：你媽才拖垮

彰化縣議長謝典霖因籃協議題怒嗆網友。（取自謝典霖臉書粉專）





彰化縣議長謝典霖身兼現任中華民國籃球協會理事長，近日卻在社群遭爆他長期「神隱」，導致籃協去年3度流會，整整1年無法召開會員代表大會。謝典霖昨（11日）在社群平台曬出兒子在HBL賽場上的表現，遭網友嘲諷「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，謝典霖見狀直接回懟：「你媽才拖垮」，引發熱議。

謝典霖昨在threads發出兒子打籃球的帥照，發文表示兒子是彰化縣成功高中籃球隊員，參加HBL高中籃球甲級聯賽，出賽3分鐘就為球隊拿下2分，最後助球隊奪下本屆第2勝。讓謝典霖感性直呼「站在場邊看著孩子拚戰的緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」，並期許兒子能持續為彰化爭光。

不過，貼文曝光後，有網友在留言區回覆，「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，讓謝典霖在留言區怒回嗆「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友炸鍋。

網友紛紛留言表示「兒子打籃球，自己做籃協理事長還能爛成一坨屎，真的是也沒誰了」、「那就趕快把你籃協理事長的位子讓出來，不要再殘害別人家孩子的夢想了」、「籃協因為你流會的次數比你兒子的得分還多」。

還有網友留言酸「你兒子表現好跟你沒關係，好險沒遺傳到你的身高」，謝典霖也回嗆「評論別人之前先照照鏡子」。（責任編輯：卓琦）

謝典霖遭網友酸拖垮籃球，竟留言怒回嗆「你媽才拖垮籃球咧」。（取自謝典霖threads）

