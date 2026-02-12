謝典霖曬兒子HBL戰績被酸爆 本尊竟爆租口回嗆「你媽才拖垮籃球」

籃協會員大會去年三度流會，網友狂酸理事長謝典霖拖垮籃球，想不到本人竟爆粗口回嗆網友「你媽才拖垮籃球」。翻攝謝典霖臉書



彰化縣議長、中華民國籃協理事長謝典霖日前開箱自家豪宅，不但裝潢豪奢，甚至還有室內籃球場，當時謝典霖提及，因為當初建造時，兒子已經開始在打籃球，昨日（2/11）也在社群分享兒子在HBL賽場上的表現。貼文發布後，有網友在底下質疑籃協長期運作停擺，留言嘲諷「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，沒想到謝典霖竟直接回嗆「你媽才拖垮籃球咧」，引發網友群情激憤。

謝典霖昨日在Threads分享，兒子是彰化縣成功高中籃球隊員，參加HBL高中籃球甲級聯賽，出賽3分鐘就為球隊拿下2分，最後拿下本屆第二勝，直呼「站在場邊，看著孩子在場上全力拚戰，那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」，並期許兒子持續為彰化爭光。

廣告 廣告

不過貼文曝光後，底下卻出現大量網友質疑謝典霖身為籃協理事長，卻長期神隱，導致籃協去年三度流會、無法召開會員代表大會，還有人留言嘲諷「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」，沒想到謝典霖竟直接回嗆「你媽才拖垮籃球咧」，直接引爆網友怒火。

彰化縣議長謝典霖日前開箱自家豪宅，裡面竟還有室內籃球場。讀者提供

不少網友痛批，「籃協因為你流會的次數比你兒子的得分還多」、「自己當理事長還能把協會搞到停擺，還有臉講籃球」、「留友看權貴的姿態」、「乾脆把位置讓出來，別再影響孩子們的夢想」、「就是一個連演都不演的紈絝子弟，最低劣的那種」，甚至還有網友提及謝典霖的姊姊、立委謝衣鳳，嘲諷「你姐在你後面非常火，你籃球協會開會一次都沒到是在大聲什麼」。

目前謝典霖尚未針對此事進一步說明，僅於稍早再度發文「來回我的帳號有真的人嗎」，不過身為公職人員和體育協會首長，卻在社群上和網友爆粗口，已引發外界討論。

更多太報報導

重申不當副市長 黃國昌留伏筆：願意跟藍營組最強團隊

賈永婕訪義光教會 蕭美琴轉發脆文「當時我們都還小」

謝典霖炫富背後！王婉諭怒揭他搞爛籃協「最大毒瘤」、只在意啦啦隊