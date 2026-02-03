謝典霖炫「1500萬元」NBA球員卡！被問怎麼有錢買…笑回：去問我爸

記者吳泊萱／彰化報導

國民黨籍彰化縣議長謝典霖近期開箱「700坪數豪宅」，家中超狂內裝曝光，不但有兩層樓高的家庭式籃球場，還有恆溫大酒櫃、視聽室等設施，遭外界抨擊「炫富」。有網友挖出謝典霖曾在臉書分享收藏的高價NBA球員卡，其中一張「籃球之神」喬丹卡，全球限量9張，入手價約40萬至50萬美元（約台幣1578萬元），當時曾有人問怎麼有錢買，謝典霖笑著回應「去問我爸」。

謝典霖豪宅開箱，引發炫富等爭議。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

謝典霖曾在臉書分享收藏品，表示從國中開始收集NBA球員卡，其中最貴的是一張金色的Jordan球員卡，全球限量9張，當年他以40萬至50萬美元（約台幣1578萬元）購入，如今這張限量卡的市價恐已飆升至數百萬美元，當時外界曾問謝典霖「這麼年輕怎麼有錢買？」他則在鏡頭前一臉跩樣，喊了一句「可以問我爸爸」。

謝典霖曾在臉書分享收藏品，表示從國中開始收集NBA球員卡。（圖／翻攝自老婆不要看YouTube頻道）

除了金色喬丹卡，謝典霖還有一張同時集結Michael Jordan、Magic Johnson與Kobe Bryant等多位傳奇球星，且附有親筆簽名的卡片，全球僅發行25張。另外還有一張曾出現在電影《那年我們一起追的女孩》中的Jordan球員卡，該卡需購買10盒才有機會抽中1張，在1995年時一張要價2至3萬元。

此外，謝典霖也拿出金色籃球、簽名棒球與冠軍戒指等收藏，還有等身大的鋼鐵人模型，他強調這是「正版漫威授權」的精裝版，價格約38萬，真的可以穿。

近期，謝典霖與網紅「億百豪森 Haoson」合作，高調開箱自家與台糖合建、位於彰化溪州鄉占地700坪的家族豪宅，遭外界抨擊是「炫富」。謝典霖則在影片中澄清，因父親謝新隆經營建設公司，建材都是成本價，加上鄉下土地相對便宜，他認為房地價值在台北就是「一般人的家庭」，這樣的說法也再度引發輿論熱議。

對此，已表態參選2026年彰化縣長的謝典霖的親姊、國民黨立委謝衣鳳火速出面切割，強調這些言論都屬於弟弟的個人行為，與自己參選縣長無關，恐怕也是擔心因謝典霖的言行影響選情。

