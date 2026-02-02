謝典霖炫「700坪豪宅」喊土地不貴！她1圖揭黑幕：刺耳

政治中心／周希雯報導

國民黨籍彰化縣議長謝典霖，日前找網紅拍片開箱「謝家豪宅」，不僅佔地約700坪、家中更配置挑高室內籃球場、恆溫酒櫃及視聽室等奢華設施，但他卻淡定稱「只是台北一般人的家庭」，引發炫富爭議。對此，曾是同鄉對手的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧狠批，謝家透過權勢取得的房子、建案遍布全縣，感嘆40多年過去了，「三代立委只富了謝家」

吳音寧1日發文指出，這不是謝家第一次炫富，早在她與謝典霖胞姊、謝衣鳯競選立委投票的前一天，「謝家小弟謝曜宇就醉茫茫開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。」雖然謝曜宇事後被長輩帶去懺悔，但如今謝典霖似乎又忍不住「想要炫一下了」，此舉在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣裡，聽起來格外刺耳。

吳音寧表示，早在她與謝衣鳯競選立委投票的前一天，謝家就曾開直播炫富。（圖／民視新聞資料照）

台糖土地變「謝家白宮」？權勢版圖遍布彰化

「謝家白宮」有多特別？吳音寧直言，謝家四連棟的豪宅座落在台糖土地上，取得的時間點「正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候」。她質疑，謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部吃下。不僅如此，緊鄰謝衣鳳和謝典霖聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場，「而且不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。」

吳音寧質疑，謝家把台糖土地「巧取」為自家財產。（圖／翻攝「吳音寧」臉書）

「三代立委只富了謝家」！吳音寧批：彰化的未來要交給他們？

對此，吳音寧忍不住痛批，「也難怪30歲就當議長至今的謝典霖，會在影片中輕描淡寫地說『彰化的土地也不貴』，這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」她感嘆，若把這些被霸佔的土地作為有用的建設，像是提供鄉親散步的公園、帶動產業發展的空間，「彰化，會不會有改變？」然而現實卻是「40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一、二、三代豪宅。」令她不禁質疑，「彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？！」





原文出處：謝典霖炫「700坪彰化豪宅」：土地不貴！吳音寧1圖揭黑幕：三代從政只富了謝家

