謝典霖炫1500萬喬丹球員卡 曝資金來源「去問我爸」



國民黨籍彰化縣議長謝典霖近日公開展示一棟佔地約700坪的豪宅，屋內甚至設有挑高兩層樓的室內籃球場，畫面曝光後引發外界質疑是否有炫耀財力之嫌。隨著豪宅話題延燒，他多年來收藏的高價NBA球員卡也被翻出討論。謝典霖曾透露，年少時曾購入一張被譽為「籃球之神」的喬丹球員卡，該卡全球僅限量9張，當年購入價格約為40至50萬美元，折合新台幣約1578萬元。當媒體詢問他年輕時如何負擔如此高價收藏，他則笑著回應「去問我爸」。

全球僅25張神卡 謝典霖豪砸1578萬購入

謝典霖過去也曾在臉書分享自己的收藏經驗，表示自己從國中時期便開始蒐集球員卡。其中一張卡片同時集結Michael Jordan、Magic Johnson與Kobe Bryant等多位傳奇球星，且附有親筆簽名，全球僅發行25張。另有一張Jordan球員卡曾出現在電影《那年我們一起追的女孩》中，該卡需購買10盒才有機會抽中一張，在1995年時單張市價就已達2至3萬元。

在眾多收藏中，價值最高的是一張金色的Jordan球員卡。該卡當年市價約為2000美元，約新台幣6萬5千元，但謝典霖後來以約40至50萬美元、折合新台幣約1578萬元購入。據推估，該卡目前市值可能已飆升至上百萬元。面對外界再度詢問「年輕怎麼有錢買」，謝典霖在鏡頭前露出自信神情，再次回應「可以問我爸爸」。

謝典霖超狂收藏 金色籃球、38萬鋼鐵人模型全曝光

除了球員卡收藏外，謝典霖也蒐藏金色籃球、簽名棒球以及冠軍戒指等紀念品，甚至擁有一座等身大小的鋼鐵人模型。他表示，該模型為「漫威正版授權」的精裝版本，價格約38萬元，且實際上是可以穿戴的。

近期，謝典霖與網紅「億百豪森」合作拍攝影片，公開開箱與台糖合建、位於彰化縣溪州鄉、佔地約700坪的家族豪宅，引發輿論熱烈討論，不少聲音質疑其行為帶有炫富意味，並引發政治觀感上的爭議。對此，謝典霖在影片中說明，指出父親謝新隆經營建設公司，建材取得成本較低，加上鄉下土地價格相對不高，因此他認為這棟房子的價值「在台北就像是一般人的家庭」，相關說法再度掀起各界議論。

姐姐謝衣鳳已出面切割

值得注意的是，謝典霖的親姊、國民黨立法委員謝衣鳳已正式表態將投入2026年彰化縣長選舉，弟弟近期的一連串言行也被外界解讀，可能對選情造成影響。對此，謝衣鳳隨即出面澄清並切割，強調相關言論屬於弟弟的個人行為，與她參選彰化縣長一事無關。（責任編輯：卓琦）

