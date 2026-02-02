謝典霖為何開箱白宮？他曝「彰化謝家無庸置疑的宰制力，就是『絕望』」

記者李鴻典／台北報導

彰化縣議會議長謝典霖近日與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅，引發討論。政治粉專「莫羽静與她的墨水故事」直言，這代表的是謝家在這個選區無庸置疑的宰制力。

謝典霖豪宅開箱，引發炫富等爭議。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

「莫羽静與她的墨水故事」寫道，要不是關注選舉議題，不然其實不知道謝衣鳯和謝典霖他們是誰，直到知道他們母親是鄭汝芬。「一個第四台蓋台播他家廣告，看電視每天24小時給你從小洗到大，想不知道是誰都難的人」。

為什麼打不動？就傳統恩庇政治黨國世家大族，「莫羽静與她的墨水故事」坦言，不常失敗主義，但謝家這一脈，只能說，要描述那種宰制力，只有二個字「絕望」；就是這麼單純，唯一贏的可能就只有他們自己內部分裂，你以為是主將單挑主將在打選戰？人家在跟你比裙帶資本主義打造出來的利益體系。

「莫羽静與她的墨水故事」提到，如果國民黨徹底崩盤瓦解，只剩下15席立委，其中一席就會是「謝衣鳯」，這就是謝家在這個選區無庸置疑的宰制力。

這就是為什麼他們會這樣開箱豪宅，你覺得是負面形象，但其實在地方眼中，只會描述為他家有本事，難怪有能力造福鄉里。「莫羽静與她的墨水故事」感嘆，這家真的別浪費力氣了，有些地方真的只能放手讓他們自己覺醒，彰化長期被台中磁吸人口，人口老化太嚴重，加上洗一輩子的第四台，願意在這裡努力的泛綠，無論成敗，你們每個真的都是英雄。

對於豪宅引發討論，謝典霖胞姊、國民黨立委謝衣鳯強調，她將持續爭取參選彰化縣長，並表示弟弟的開箱行為屬個人行為，應自行負責，與她參選無關。謝典霖則是回應，每逢選舉期間，「白宮」都會成為被攻擊的目標，因此乾脆主動攤在陽光下，讓外界知道「白宮裡面到底長什麼樣子」。

胞弟謝典霖邀網紅開箱700坪「白宮」遭指扯後腿，謝衣鳯：與我選縣長無關。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

