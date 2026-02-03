謝典霖爆 謝家原承諾國民黨不選彰化縣長

彰化縣議長謝典霖。(謝典霖臉書)

彰化縣政壇「謝家姊弟」心結浮上檯面！彰化縣議長謝典霖日前宣布不爭取國民黨提名參選縣長，隨後卻在豪宅開箱活動中大爆內幕，指稱謝家原先已向國民黨承諾不參選縣長，但姊姊謝衣鳯卻「逕自宣布」參選，不僅打破家族布局，也未獲得長輩背書。此番言論讓彰化縣長提名之爭演變為家族內鬨，引發地方政壇高度關注。





「整碗捧去」疑慮難解 家族協議疑破局





彰化謝家長期掌握地方議會與立法院席次，為避免陷入「選舉整碗捧」的輿論爭議，傳出謝家長輩曾協調姊弟「擇一」參選（縣長或議長）。

謝典霖原本對外宣稱姊弟將維持原狀，即謝衣鳯守立委、他拚連任議長。然而，謝典霖日前受訪時直言，姊姊突如其來的選縣長之舉是「突發狀況」，更透露這與家族原本對國民黨的承諾背道而馳。





長輩未站台背書 謝典霖：畫面說明一切





針對姊姊的參選決定，謝典霖語帶玄機地指出，若父母支持謝衣鳯的決定，理應會公開站台或邀請各界人士背書，但謝衣鳯宣布參選時卻顯得形單影隻。他強調：「她自行宣布參選的畫面，已經說明了很多事情」，並直指目前僵持不下的局面，全是因謝衣鳯的突襲參選而起。





面對親弟弟的指控，立委謝衣鳯則維持低調，透過助理表示為了避免影響家人感情，針對此事不再回應。這場攸關彰化縣長布局的家族紛爭，恐將隨提名時程接近而愈演愈烈。