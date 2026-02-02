謝典霖稱姊選彰化縣長 是突發狀況

彰化縣議長謝典霖近日因開箱豪宅住處引發熱議，連其名字的版本也引起討論。（孫英哲攝）

國民黨立委謝衣鳯（中）2日透過助理回應，不再針對姊弟之爭及開箱豪宅等事回應，以避免影響家人感情。（本報資料照片）

彰化縣議長謝典霖與胞姊、立委謝衣鳯因年底彰化縣長選舉衍生姊弟之爭，謝典霖日前開箱被稱「謝家白宮、「衣鳯百貨」的豪宅住家，地方視為斷謝衣鳯參選縣長之路。謝典霖2日指出，他們家跟國民黨講過沒有要選縣長，姊姊宣布要選縣長是突發狀況，他希望能保持現狀，由他拚連任議長，姊姊堅守立委。謝衣鳯透過助理回應，為避免影響家人感情，不再對此事發言。

謝典霖昨再邀媒體參觀他住家，表示找網紅開箱住處早在去年底即已安排，原因是民國112年立委選舉時，住家被對手拿來當攻擊及炒作議題，他才在距離年底選舉還有一段時間坦蕩蕩地開箱住家，讓議題提早發酵，這無關姊姊要選縣長或斷姊姊縣長之路。他強調，謝家土地及房子都是合法取得，取得及完成的時間都是民進黨執政期間，若有問題，早就被法辦。

他說，他們家已經跟國民黨講過不參選縣長，姊姊自行宣布爭取參選縣長是突發狀況，若爸媽支持姊姊選縣長，就會站在姊姊後面支持、為姊姊背書，或在姊姊宣布時叫他並邀各界人士一起站台、開記者會，但都沒有，姊姊是自己一人宣布參選，這樣的畫面已說明很多事，而也因姊姊突發宣布參選，才會造成現在僵持不下的局面。

謝典霖強調，他拚連任議長，姊姊繼續選立委是對家族最保險、最沒有風險的作法，不是一定要當縣長才能服務地方，當議員、當立委都是在服務。

謝衣鳯昨電話有通但未接聽，僅透過助理表示，為避免影響家人感情，不再針對此事發言。

地方人士透露，謝家姊弟的一舉一動都牽動地方政治生態及布局、各方勢力整合，但近來謝家姊弟之爭、開箱豪宅等爭議，讓在幕後操盤的父母謝新隆、前立委鄭汝芬相當無奈、一個頭兩個大。

民眾發現媒體報導謝典霖時對其名字各自表述，有「謝典林」、「謝典霖」，謝家政壇對手吳音寧還為此發文酸謝家的人姓名愛改來改去。

謝典霖解釋，先前因爸爸認為他有桃花，請教姓名學老師後，改掉霖的「雨」，少點雨露均霑；但改名後又發現，他68年次生肖屬羊，羊要有水、草，因此又改回霖。他認為桃花不是專指女人緣或爛桃花，應解釋為人跟人之間的人緣、人際關係，政治人物要有好人緣。