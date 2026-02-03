謝典霖稱「謝家」早說不選縣長 親姊謝衣鳯無回應

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣議長謝典霖日前帶著鏡頭開箱豪宅引發討論，還話鋒一轉透露，其實謝家早就已經跟國民黨說過，不選縣長。但尷尬的是，立委謝衣鳯、也就是他的姊姊，早在去(2025)年就已經宣布爭取國民黨提名，對此國民黨副秘書長李乾龍也表示，之前多少有聽說過謝家不選，但現在似乎還在協調中，謝家掌門人，謝典霖、謝衣鳯的爸爸謝新隆則說，兩個都太急了。而謝衣鳯本人則沒有多做回應。

彰化縣議會議長謝典霖(2.2)說：「從這邊可以看下去，它就是一個有趣的像星艦，它可以升降。」親自帶著鏡頭開箱「謝家豪宅」，彰化縣議長謝典霖這一操作受到大量關注，還話鋒一轉，爆料姊姊謝衣鳯突襲參選，彰化縣議會議長謝典霖(2.2)說：「(謝家)已經跟國民黨講過沒有要選縣長，那我今天姊姊出來，她說要選縣長，這都是突發狀況，既然如果是說爸媽支持的話，我理應，我爸媽就會叫我call議會的人，或是call地方的人，站在她旁邊支持她宣布，開記者會，今天為什麼一直僵持不下的，原因在這邊。」

話講得很直接，被解讀矛頭對準親姊姊，畢竟立委謝衣鳯早在去年就宣布，將全力爭取國民黨內縣長提名，如今弟弟大爆料，似乎也讓姊姊立場好尷尬，實際走一趟國會辦公室，謝衣鳯人不在電話也沒接通。

國民黨副秘書長 李乾龍說：「應該我們多多少少有聽到這樣的訊息，因為現在大概，他們謝家大概還在協調吧，但是他們聽起來好像，維持現狀，應該是這樣子。」黨中央再把球丟回給謝家，而謝家掌門人，也就是謝典霖與謝衣鳯的爸爸謝新隆，對此表示兩個都太急了，家族目前都還沒有確定選不選，國民黨彰化縣從議長到縣長布局，牽動地方勢力整合與派系平衡，到底誰來參戰，就看「謝家人」最後協調結果。

