謝典霖自爆家族不選彰化縣長 藍營人士分析派系難整合 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

2026地方大選選情升溫，彰化縣長謝典霖宣布將參選議員、爭取議長連任，但親姊立委謝衣鳯表態要參選彰化縣長，讓外界熱議「謝家整碗捧去」。謝典霖連日2度開箱自家豪宅，被認為是要斷謝衣鳯提名之路，他雖否認，但對謝衣鳯突然爭取縣長提名，外界評估仍心有芥蒂。

謝典霖說，謝家已經有跟國民黨講不參選縣長，且謝衣鳳宣布當日，並沒有父母或其他人士一同站台，才會造成現在僵持不下的局面。謝衣鳯則透過助理表示，為了避免她的講話會影響家人感情，針對此事不再發言。

廣告 廣告

目前國民黨表態參選彰化縣長，除謝衣鳯之外，尚有前立委柯呈枋、彰化縣前副縣長洪榮章。兩人近日皆不受謝家新聞影響，仍積極尋求地方認同。

藍營地方人士表示，彰化縣是全台派系最多的縣市，無論藍綠，故整合很重要，知名度不一定等同支持度。該人士坦言，若以現況來看，用民調初選，出線者應該是謝衣鳯，但倘若派系無法整合，那就等同於把彰化縣長讓給民進黨。

該名地方人士也樂觀表示，彰化縣雖然派系多，但3位表態參選人之間並沒有相互攻擊，而是理性跑活動、爭取鄉親支持，故最後仍要回到黨中央如何協調與決策。

目前國民黨中央針對彰化縣長是否要進行協調或民調，仍無明確時序，洪榮章對此表示，他曾任彰化縣黨部主委，了解黨中央提名考量，他認為整合很重要，不應操之過急。他也說，黨中央對彰化選情有一定掌握度，不至於走向分裂，就交給黨中央全權處理，他個人則每日安排大小行程，只是自己未曾選過大型選舉，知名度較其他兩人弱，選舉還是要靠實力，他會一步一腳印爭取認同。

柯呈枋則表示，今天是農曆12月16日，也是尾牙日子，許多人都會拜土地公，他也在彰化各鄉鎮土地公廟準備「幸福餅乾」，與鄉親幸福結緣。

照片來源：取自謝典霖臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

王安祥赴任立委聚焦勞工權益 温宗諭盼多關注彰化中小企業

苗栗露營同質性過高恐減熱度 鍾東錦盼業者以質量內容取勝

【文章轉載請註明出處】