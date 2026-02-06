謝典霖謝衣鳯紛爭歹戲拖棚 柯呈枋、洪榮章喊話黨中央 49

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

國民黨彰化縣長候選人仍未果，但彰化縣議長謝典霖近期兩度開箱自家豪宅，讓表態要選彰化縣長的親姊、立委謝衣鳯難以佈局。民進黨彰化縣長候選人、立委陳素月表示，謝家紛爭宛如連續劇一樣的歹戲拖棚，謝家兒女已成年，是獨立個體，應該尊重其獨立自主的行為與決定，不應該是由爸爸說了算。

陳素月說，如果成年人的政治決定，要參選什麼公職，還要事事都要聽家族大長輩的話，凡事都要受到政治世家大家長的掣肘，這樣的人還要挑戰縣長或是議長，要扛起百萬人口的行政治理重任，或擁有監督縣政的權力，這都絕非百姓之福。她強調，無論是謝衣鳯表態參選彰化縣長，或是謝典霖要爭取連任議長的大位，都不應是由爸爸說了算。

廣告 廣告

謝典霖謝衣鳯紛爭歹戲拖棚 柯呈枋、洪榮章喊話黨中央 51

國民黨表態參選彰化縣長的前立委柯呈枋表示，彰化不該只是被拿來談誰要不要選、誰要空降。選舉時間其實已經很緊迫了，地方真正需要的，是現在就願意站出來、願意承擔責任的人。

「我也有信心，自己就是那個可以承擔的人。」柯呈枋說，外界指他民調高、但沒有派系，他反而覺得這是一件好事，代表他不是屬於哪一個人、哪一個派系，而是屬於彰化人，站在鄉親這一邊。

柯呈枋認為，選舉不該流於個人或家族的比較，縣長選舉關係的是整個彰化未來要往哪裡走。他會用專業、用經驗，一步一腳印，爭取更多中間選民的認同，這條路他已經走在路上，也會繼續走下去。

柯呈枋也點名陳素月說，縣政不是民代的升級考，彰化不能拿4年來實驗，強調民意代表重在監督，縣長要做的是整個局處，真正把政策落實，這些需要長期的行政經驗累積，不是邊做邊學。

另一名要參選縣長的彰化縣前副縣長洪榮章則表示，他沒有派系恩怨，在國民黨中央尚未協調或公布初選辦法前，每天都還是會安排行程，走訪基層。他也強調，國民黨此時應該要團結，不要操之過急。

照片來源：取自陳素月、柯呈枋臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

名間焚化爐爭議白委籲撤回國有地撥用 許淑華：努力克服所有困難

7年多挹注30億提升原鄉服務量能 江啟臣提3方案持續促進和平區發展

【文章轉載請註明出處】