謝典霖豪宅蓋挑高室內籃球場 風水師警告：追趕跑跳聲響影響主人氣運

記者潘靚緯／彰化報導

彰化縣議長謝典霖日前大方開箱溪州豪宅，占地140坪十分寬敞，1樓有一整間恆溫紅酒櫃，3、4樓更打通成挑高的室內籃球場，讓熱愛打籃球、身為中華籃協主席的謝典霖頗為自豪。不過民俗專家廖大乙表示，籃球場的設計就風水學來說「犯大忌」，因為打球時難免會追、趕、跑、跳，發出砰砰砰的聲響，對主人的氣運並不好。

豪宅3、4樓打通蓋成挑高的室內籃球場，民俗專家認為對氣運不好。(圖／翻攝畫面)

謝典霖開箱豪宅時表示，因為家裡夠大，又是一個人住，兩個孩子都跟爺爺奶奶住，目前只預留客房空間，於是把3、4樓打造成籃球場，把運動融入家庭生活，家族小孩經常聚在這裡運動、打球，與其全部隔間做成房間，要花一大筆裝潢費用，不如做成開放的運動空間。

謝典霖表示自己一個人住，3、4樓挑高蓋成室內籃球場與視聽空間。(圖／翻攝畫面)

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙表示，風水學講究的是整棟房子的氣場，房子夠大、挑高無妨，氣派格局顯示出主人的胸懷大度，但如果在居住的地方，蓋了室內籃球場，恐怕無法「聚氣」。

廖大乙進一步解釋，籃球場不同於桌球或飛輪、跑步機，佔地面積大，如果主人臥房在2樓，上方3、4樓在打球時，砰砰作響，就會影響宅邸的氣場，進而影響到房子的主人，打球時的踩踏，更會把房子的「氣」打掉。他建議，球場可以設在頂樓見光的地方，這樣一來，打球產生的氣場擾動，會被大自然或陽光吸收，頂樓的聲響也不會影響主人睡覺擾清夢，人體自然也會健康。

