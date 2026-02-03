謝典霖超狂豪宅惹議！他驚爆早有過涉藥影片

▲謝典霖開箱自家超狂連棟豪宅，挨轟巧取台糖地，更被懷疑是要陷害立委姊姊謝衣鳳。（圖／取自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨籍彰化縣議長謝典霖近日拍影片開箱位於溪州鄉、佔地700多坪、被地方封為「彰化白宮」的超狂連棟豪宅，引起網路熱議。該地由家族成員分居4棟，包括立委姊姊謝衣鳯，導致外傳謝典霖炫富是要讓姊姊難堪、選不上縣長。而謝典霖受訪時則坦言他個人的確即將競選議長連任，必須博聲量爭取關注度。對此，前立委陳柏惟昨（2）日再驚爆，謝典霖開箱豪宅不是第一次，還曾經有在選前上過影片，內容竟是一群人疑似在「使用違禁物品」並進出豪宅，只是當時沒有人關注到這件事。

陳柏惟昨上《政治讀新術》提到，謝典霖不是第一次開箱豪宅，之前選前他就曾經在選舉前半夜喝醉連發十幾篇文，說自己在家裡怎麼樣，隔天再全部刪掉，還有一次是疑似使用違禁物品出入豪宅，但是在選前被壓下來。

陳柏惟說，因為2024年選前奇怪的事情太多，謝典霖那影片才沒被注意到，但大家上網查就看得到，他們當時站在這些豪宅外面，講一些術語、藥的名字，那時候就讓人懷疑：「這個可以播喔？」

陳柏惟認為，謝典霖要害他姊不是第一次了，因為客觀分析來看，謝典霖的姊姊謝衣鳳如果選上縣長，一定是姊姊比較大、票比較多，他這個議長就會不見，因為地方派系不會允許。

陳柏惟更分析表示，謝家企業光是直屬、旁屬他們家的企業就包括瓦斯、水電、電視、煤氣行、電視台、建設公司、農會系統、公務系統、辦手機的，這些和民生有關的必需品，這叫地方派系，而地方派系合縱連橫的實力必須很強才能活到今天，當年要臣服國民黨，才能拿到這些特許行業的經營權。很多人會覺得台糖地怎麼可以給謝家圈去蓋豪宅？但謝家的心態可能會是：他養活了大家，政府給一些地蓋房子也是應該的。

另外，陳柏惟也指出，謝典霖在其他影片的時候都一本正經，但在開箱豪宅的時候卻很討人厭的樣子，你覺得他不知道自己這樣做會掉票嗎？不僅坐在籃球上，說酒櫃可以放3、4百瓶酒、浴缸可以泡6人等，民代可以講這些事嗎？那真的就是故意的。

