謝典霖身兼籃協理事長 發文遭酸「拖垮籃球」！他開戰網友：你媽才拖垮

謝典霖被嗆拖垮籃球，他也在社群直接開戰網友。（本刊資料照）

彰化縣議長謝典霖身兼中華民國籃球協會理事長，近日他發文分享兒子在HBL高中籃球甲級聯賽中打出好成績，「那份緊張與感動，真的只有當父母的人才懂」。然而貼文卻遭網友留言酸「兒子打籃球 爸爸拖垮籃球」，他也不甘示弱回嘴嗆：「你媽才拖垮籃球咧」，掀起眾人議論。

謝典霖曬兒HBL成績好感動 遭酸「兒子打籃球 爸爸拖垮籃球」

謝典霖11日在社群發文，提到兒子代表彰化縣成功高中，在HBL高中籃球甲級聯賽中上場，助隊奪下本屆第二勝，他戰在場邊看著孩子權力拚戰，心裡相當緊張與感動，「這一場比賽，我的兒子上場三分鐘，為球隊拿下2分。或許只是小小的數字，但對他而言，卻是努力訓練、相信自己的成果。」期盼成功高中繼續為彰化爭光，喊話孩子「盡情在場上追逐夢想吧。」

看似溫情勵志的貼文，卻讓網友感到不以為然，留言狠譏：「兒子打籃球 爸爸拖垮籃球」，而謝也回嗆：「你媽才拖垮籃球咧」。

被嗆拖垮籃球，謝典霖直接在社群直接開戰網友。（翻攝自Threads）

謝典霖開戰網友！ 狂嗆「你媽」也XXX

只不過原留言似乎獲得比較大的迴響，按讚數呈現一面倒，其他網友也紛紛發聲幫腔，開批謝典霖：「嘴那麼臭喔 籃協爛成這樣你他媽心裡沒點數嗎」「沒去開會是為了留時間嗆網友嗎？」「來朝聖彰化縣長擬參選人aka現任彰化縣議會議長罵平民的家人」「你別發言了，你姐在你後面非常火，你籃球協會開會一次都沒到是在大聲什麼」；還有人提及先前謝典霖開箱自家豪宅，被說是要阻斷姊姊謝衣鳯選彰化縣長一事：「你姊姊應該希望你可以閉嘴，人家還要選縣長你故意在網路上招黑那你肯定是來反串的吧」，而謝也再度用「你媽」反擊：「你媽也希望你可以閉嘴啊，你媽有閉嘴過嗎？」

被嗆拖垮籃球，謝典霖直接在社群直接開戰網友。（翻攝自Threads）

籃球協會爭議不斷 謝典霖遭批籃球界最大毒瘤

事實上，謝典霖主掌的籃球協會也是爭議不斷，上個月才被爆出他未出席會員大會，會員大會出席人數過低導致連續3度流會，遭批正事不幹、只會在有啦啦隊的場合鬼混；籃協則透過聲明表示，會員是否出席屬個人自由，流會並非協會所樂見，對於人數不足未能成會他們深表遺憾，已在理監事會議中提出臨時動議研議因應作法，相關程序全程向運動部報備。

日前謝典霖開箱豪宅爆出爭議後，時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文砲轟他「有身分有資源卻一手搞爛台灣籃球」，曾動用大量人頭加入會員、選出對自己有利的理監事團隊，謝的任內SBL還爆發史上最大假球案，十餘名球員遭到起訴，籃協主責的國家隊也屢屢出包，連球員的保險、權益都搞不定，就算兩大職業聯盟試圖改變現狀，籃協也無力協調。王更指出，謝從不出席賽前記者會，但啦啦隊綵排和餐會則從不缺席，顯然在意啦啦隊多於球隊，怒批謝是籃球界最大毒瘤。

謝典霖稱自己權限沒那麼大 預告自己要交棒

不過對於這些批評，謝典霖本月初受訪表示，籃協理事長權限沒有外界想像的大，主要是幫忙找資源，很多問題不事單靠理事長就可以解決；對於人頭會員一事，他反指去年協會有查出300多個疑似人頭會員，但有人去找民進黨立委關說後就沒事了，無奈說這些人不管在哪裡開會都不來，他要怎麼執行？他還說自己即將交棒了，看好基隆市議長童子瑋接棒，認為他是很好的人選，又是總統賴清德的外甥，可以拿到政府資源，「我拿不到啊！」

