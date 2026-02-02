謝典霖開箱七百坪豪宅 謝衣鳯急切割撇敗票

彰化縣議長謝典霖攜網紅開箱七百坪豪宅。(億百豪森YT)

彰化縣議長謝典霖日前邀請網紅開箱位於溪州鄉、占地700坪的「謝家豪宅」，其內部奢華配置如室內籃球場、大型酒櫃等引發「炫富」抨擊。





此舉不僅讓外界質疑恐拖累其姊、藍委謝衣鳯的彰化縣長選情，引發姊弟切割疑雲，更遭行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧重砲質疑，該土地涉及巧取台糖地，批評謝家「三代立委只富一家」，讓豪宅風波上升至土地正義與政商倫理之戰。





面對爭議，謝衣鳯迅速與弟弟切割，強調「開箱豪宅」是謝典霖的個人決定，他必須為個人行為負責。她重申，這與她的選戰節奏無關，自己仍依既定步調勤走基層，爭取國民黨內縣長提名，強調兩人的政治經營模式本就不同。

謝典霖則反駁「敗票說」，直言：「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，不知道意義在哪？」他解釋公開住宅是為了避免外界揣測，強調自己不偷不搶，只是分享生活空間。對於造價，他更直言是「地點問題」，認為鄉下土地便宜，同樣成本在台中與鄉下的規模感自然不同，並表示父親經營建設公司，自家蓋房並非稀奇。





然而，吳音寧隨即揭露背後爭議。她指出該豪宅座落於台糖土地，質疑謝家旗下營造公司是在謝衣鳯擔任立院經濟委員會召委期間，「巧取」台糖地轉為私產。



吳音寧痛批，彰化勞工平均收入全國墊底，謝家卻憑藉權勢蓋出「謝家白宮」，這種炫富行徑對於買不起房的年輕人而言極其刺耳，呼籲選民檢視政商家族對地方資源的壟斷。