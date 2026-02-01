謝典霖開箱自家豪宅引議 謝衣鳯：與我選縣長沒有關聯
彰化縣議長謝典霖帶網紅拍片開箱自家「豪宅」，屋內有酒櫃、室內籃球場等，引發關注。謝典霖胞姊、中國國民黨籍立委謝衣鳯今天（1日）對此表示，這是弟弟個人行為，與她選縣長沒有關聯，兩人政治經營方式本來就不同，她會努力爭取黨內彰化縣長提名。
謝典霖與家人住在溪州鄉，各自有獨棟生活空間，他昨天在社群平台公布與網紅「億百豪森」到自家拍攝的開箱影片，影片中，謝典霖介紹這塊地約700餘坪，他那一棟約140坪，因蓋房子時兒子開始打籃球，希望兒子能把家裡當作有趣的地方，所以三樓設有室內籃球場。
謝典霖也提到，客廳有酒櫃，可放300至400瓶酒，另有視聽室可放撞球桌及投影布幕，並指其父親本身有建設公司，土地也不貴，「這棟大概在台北就是一般人的家庭」。
謝衣鳯已表態投入國民黨彰化縣長初選，謝典霖則持續爭取議長連任，地方政壇認為兩人於政治布局存在競合關係，並傳出謝典霖發布開箱影片可能想影響謝衣鳯縣長選情一說。
謝衣鳯今天向媒體表示，弟弟開箱住家與她選縣長沒有關聯，且兩人政治經營方式本來就不同，弟弟須為自己的行為負責，她仍會全力爭取國民黨彰化縣長提名。
有意角逐議會龍頭寶座的國民黨籍彰化縣副議長許原龍告訴中央社記者，對於謝典霖開箱「豪宅」拉抬聲量的作法不予置評，自己會持續努力做好選民服務。
其他人也在看
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
藍委徐欣瑩爭取竹縣長參選提名喊話黨中央 鄭麗文5字回應
爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩昨發布聲明強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。國民黨主席鄭麗文今（31日）被問到相關問題，僅簡短表示「改天再聊吧」。今天是國民黨中常委投票，鄭麗文今唯一公開行程就是赴台北市議會投票，不過並未安排受訪。面對媒體堵訪問她新竹自由時報 ・ 1 天前 ・ 34則留言
45搶29！國民黨中常委當選名單曝：「她」拿1351票奪第一、羅明才拿第四
國民黨中常委今（31）日舉行改選，這也是黨主席鄭麗文上任後進行的首次中常委選舉，此次中常委共有45名中央委員登記角逐，一共選舉29名中常委，當選機率約僅有64%。在完成投票後隨即開票，其中不分區立委陳菁徽以 1351票以第一名得票率當選國民黨第二十二屆第一任中常委。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市
新北市長侯友宜今年底屆滿卸任，民進黨早已拍板徵召立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌在卸任立委後，也預計在2月1日成立競選總部，國民黨卻仍未決定是由台北市副市長李四川還是新北市副市長劉和然出戰。不過，李四川今（31）日中午分享內湖樂活公園夜櫻照，卻突然提及對新北市的未來期望，外界也聯想是否預告將參戰新北市長。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨29名新任中常委出爐！「這人」竟穩拿千票奪第一 2月4日正式上任
即時中心／廖予瑄報導今（31）日國民黨舉行第22屆第一任中常委選舉。本屆有45位中央委員投入參選，爭奪29席中常委席次。稍早結果出爐，由不分區立委陳菁徽以1,351票奪冠；至於第2名則是中常委曾文培，1,096票；第3名為1,015票的陳俗蓉。29名新任中常委之中，還包括立委羅明才、邱鎮軍、鄭正鈐、黃仁等人，並將在下（2）月4日正式就職。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
江啟臣楊瓊瓔爭取參選台中市長 國民黨：兩方趨向共識 2/6前或有好結果
國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長的提名卻意外陷入僵局，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔16日進行首次提名協調會，因無結果引發基層焦慮。國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華今天表示，黨中央一直和江啟臣、楊瓊瓔保持密切溝通，現在已經慢慢趨向有共識，或許在2月6日之前就會有好的結果。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 58則留言
倒數300天新北三腳督勝敗咫尺！ 蘇巧慧、李四川民調支持度差個位數
2026激烈選區新北市，藍白人選依舊不明朗，原先在民調上站穩優勢的潛在人選李四川，和民進黨提名的參選人蘇巧慧差距越來越近，根據最新民調，兩人支持度相距不到個位數。而近期新北市長侯友宜和國民黨秘書長李乾台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 22 小時前 ・ 25則留言
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 27則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 13則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
大摩很看衰！這檔「1週收黑4天」三大法人齊丟6.1萬張 八大公股反向輸血1.3億元
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數上週（01/26～01/30）勁揚102.24點，收在32063.75點，週漲幅0.32%。針對記憶體族群走高，摩根士丹利（大摩）日...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4則留言
不是蔡英文、陳水扁！他分析賴清德「最在意這大咖」 曝綠營2028未爆彈
年底九合一大選在即，民進黨內部卻是大小風波不斷，除了前總統陳水扁頻頻針對時事表態之外，前總統蔡英文更是被點名「回鍋政壇」，掀起各界對於總統賴清德「不適任」的質疑；前立委郭正亮指出，比起綠營的老將，賴清德更在意的是台北市長蔣萬安。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中指出，賴清德現在最在意的人不是蔡英文，而是蔣萬安，因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳多次訪台，雙方卻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 105則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言