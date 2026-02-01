謝典霖開箱自家豪宅引議 謝衣鳯：與我選縣長沒有關聯

彰化縣議長謝典霖帶網紅拍片開箱自家「豪宅」，屋內有酒櫃、室內籃球場等，引發關注。謝典霖胞姊、中國國民黨籍立委謝衣鳯今天（1日）對此表示，這是弟弟個人行為，與她選縣長沒有關聯，兩人政治經營方式本來就不同，她會努力爭取黨內彰化縣長提名。

（中央社資料照）

謝典霖與家人住在溪州鄉，各自有獨棟生活空間，他昨天在社群平台公布與網紅「億百豪森」到自家拍攝的開箱影片，影片中，謝典霖介紹這塊地約700餘坪，他那一棟約140坪，因蓋房子時兒子開始打籃球，希望兒子能把家裡當作有趣的地方，所以三樓設有室內籃球場。

謝典霖也提到，客廳有酒櫃，可放300至400瓶酒，另有視聽室可放撞球桌及投影布幕，並指其父親本身有建設公司，土地也不貴，「這棟大概在台北就是一般人的家庭」。

謝衣鳯已表態投入國民黨彰化縣長初選，謝典霖則持續爭取議長連任，地方政壇認為兩人於政治布局存在競合關係，並傳出謝典霖發布開箱影片可能想影響謝衣鳯縣長選情一說。

謝衣鳯今天向媒體表示，弟弟開箱住家與她選縣長沒有關聯，且兩人政治經營方式本來就不同，弟弟須為自己的行為負責，她仍會全力爭取國民黨彰化縣長提名。

有意角逐議會龍頭寶座的國民黨籍彰化縣副議長許原龍告訴中央社記者，對於謝典霖開箱「豪宅」拉抬聲量的作法不予置評，自己會持續努力做好選民服務。