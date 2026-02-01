謝典霖開箱謝家白宮引熱議 同鄉對手吳音寧發聲了

彰化縣溪州鄉謝家豪宅位於溪州鄉中山路三段旁，造型雄偉，引人注目。（孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖開箱有「謝家白宮」之稱的豪宅住家後，引發熱烈討論，於2023年競選立委期間丟出謝家白宮議題的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，今天在臉書發文批謝家三代立委只富了謝家，彰化的未來，還要交給謝家來決定嗎？！

吳音寧發文搭配謝家一代、二代、三代的豪宅空拍照片表示，這不是謝家第一次炫富，在她與謝衣鳯競選立委的投票前一天，謝家小弟就醉茫茫的開直播，炫耀家裡多有錢。如今謝典霖顯然又忍不住想要炫一下了，畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家白宮顯得多麼「特別」。

吳音寧稱，謝家四連棟的豪宅座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？試想如果那些土地能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設，如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場是所有農村年輕人都能奔跑的空間，如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地能成為帶動產業發展的空間，彰化會不會有改變？

吳感嘆，不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳯，三代立委只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅。

