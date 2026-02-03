謝典霖開箱謝家豪宅惹議！王婉諭：台灣太縱容魚肉鄉民的政治家族

面對炫富爭議，謝典霖2日帶記者再度開箱溪州豪宅，並表示相關拍攝作業去年就安排好了，而姊姊謝衣鳳要參選縣長是「突發狀況」。（圖為先前謝典林與網紅「億百豪森」合作，在社群平台開箱自家住處） 圖：翻攝自億百豪森ＹＴ

[Newtalk新聞] 彰化縣議會議長謝典霖與網紅「億百豪森」合作拍片，開箱佔地約700坪的謝家豪宅。影片中可見，屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施，謝典霖指稱：「彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭。」引起外界議論。對此，時代力量主席王婉諭直言，台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族真的太縱容了，我們不能再放任，讓少數家族長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，讓公庫通家庫，讓基層的社會資產成為他們劃地為王的基礎。

廣告 廣告

王婉諭表示，像「謝典霖」這樣的人，所謂700坪的豪宅，根本就只是他們長年侵蝕公共資源、轉化為家族利益的冰山一角。彰化謝家，是台灣第一個「一家三代都是立委」的地方政治家族。從爺爺謝言信、母親鄭汝芬，再到姊姊謝衣鳳，立委根本就是他們家族的囊中物。就連謝典霖自己，也是全台史上最年輕的縣議長。就像台中顏家、雲林張家一樣，他們長年掌控地方上的政治、經濟與各種組織，將公共資源層層轉化為家族利益，對國家造成的傷害，遠比大家想像的更嚴重。

王婉諭提到，在謝典霖開箱豪宅的影片中，客廳旁巨大的大型酒櫃、視聽室，還有挑高的室內籃球場在他口中都只是輕描淡寫的「台北一般家庭」。有人說這次謝典霖高調開箱豪宅是家族政治權力盤算的一環。要故意阻斷姐姐謝衣鳳的縣長之路。不管怎麼樣，這些家族維持權力的政治算計，與公共利益一點關係也沒有。這一切囂張胡搞的背後，就是彰化的三代謝家。謝家在彰化掌握了地方農會，利用信用部的資金，加上綿密的組織，形成了結構緊密、層層向下的綁樁機制。

王婉諭指出：「在彰化員林以南的五鎮十鄉，更只要打開電視，就能夠看到「彰視」新聞，因為南彰化唯一一家系統業者，負責人就是謝典霖的爸爸，謝新隆。吃的、看的、在國會代表你的，全都是謝家的囊中物。從1982年謝言信當選縣議員開始，謝家的政治香火就沒有斷過。而謝家的財力變化，更是在「掌握公職之後」急速膨脹。鄭汝芬在擔任立委期間，財力迅速膨脹，短短幾年之內，就增加了數十筆的土地，身價更一舉突破十億。在台北市、彰化縣都擁有數十棟房產。」

王婉諭續指：「所謂的『溪州小白宮』，同樣也是特權下的產物。這四連棟的豪宅群，不只佔了8個門牌號碼，還是在謝衣鳳擔任立法院經濟委員會召委期間，由謝家旗下的『隆霖營造』，以與台糖『合建』的名義購入。但是，如果調閱台糖董事會歷次議事錄，以及溪州糖廠所屬土地的標售紀錄，卻都找不到這四筆精華地段土地經董事會同意、公開標售的紀錄。這些屬於國家、屬於人民的財產，就在這些家族的特權之下，默默的被收進口袋。」

王婉諭呼籲：「我們不能再放任，讓少數家族，長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，卻要所有人民為此付出代價。不論是彰化謝家、台中顏家、雲林張家這些政治家族，掌控農田水利會、各種體育組織的結果，就是讓公庫通家庫，讓基層的社會資產，成為他們劃地為王的基礎。這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

堵死姊選彰化縣長路？ 謝典霖今再度開箱豪宅內部

原來姐弟芥蒂是真的？ 謝典霖爆：謝家承諾國民黨不選彰化縣長