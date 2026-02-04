謝典霖開箱豪宅害到謝衣鳯？綠營陳素月回應了

陳素月(中)今天發春聯，對於謝家豪宅議題，她表示不便評論。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議會議長謝典霖開箱自家豪宅，引發政壇議論，與姊姊謝衣鳯的「姊弟之爭」是否衝擊國民黨的縣長提名？民進黨是否因此得利？彰化縣民進黨縣長參選人、立委陳素月說，議長要滿足大家好奇心，她予以尊重，至於是減分、扣分，她不便評論。

陳素月說，謝家在彰化三代從政，在地方受矚目，對於議長最近開箱豪宅滿足大家的好奇心，她予以尊重。國民黨黨內競爭陷於紛亂，那是他們的家務事，她自己則是專心布局，希望能在年底贏得勝選。

謝典霖開箱豪宅，連日招來「炫富」罵名，行政院中部辦公室副執行長吳音寧在第一時間以「居住正義」、「台糖用地取得有疑慮」砲轟謝家。但陳素月身為綠營的縣長候選人選擇「低調以對」，地方人士認為，陳素月應有自己的考量，過去陳素月除了對上卓伯源外，立委選戰大都採「佛系」打法，而這次縣長選舉，是否容許她繼續維持「佛系」基調，有待觀察。

