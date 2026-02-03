謝典霖開箱豪宅惹議！傳與謝衣鳯「姊弟內鬥」…謝家掌門人：兩個都太急

記者吳泊萱／彰化報導

謝典霖開箱豪宅舉動，被地方視為是與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的「姊弟角力」。（圖／資料照）

國民黨籍彰化縣議長謝典霖近期開箱「700坪數豪宅」，成為輿論焦點，也遭外界抨擊「炫富」。而謝典霖的一連串行動，也被地方視為是與親姊、國民黨立委謝衣鳯之間的「姊弟角力」，這場政治風暴也讓謝家掌門人、二人之父謝新隆相當無奈感嘆，表示「兩個都太急了」，家族目前還沒有確定「要不要選縣長或議長」。

謝衣鳯及謝典霖的父親謝新隆（左3）感嘆，兩個都太急了。（圖／翻攝自二林仁和宮臉書）

2026年彰化縣長選舉，國民黨尚未公布提名人選，但身為彰化黨部主委的立委謝衣鳯，已在去年底公開表態爭取提名，也被民進黨視為假想敵；同一時間，謝衣鳯的親弟謝典霖也積極爭取議長連任。

據《自由時報》報導，目前國民黨的現任副議長許原龍有意與縣議員黃正盛搭檔角逐正、副議長，據傳，因謝典霖不願讓出議長之位，導致謝家陷入地方勢力整合與派系平衡兩難。

謝典霖豪宅開箱，引發炫富等爭議。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

地方也認為謝典霖近期一連串開箱舉動，恐與親姊謝衣鳯有關，是姊弟二人間的政治角力。對此，謝家掌門人、二人之父謝新隆今日（3日）接受媒體訪問，被問到謝典霖公開豪宅舉動，感嘆「孩子都大了，已經公開就公開了」。

至於姊弟二人一個要選縣長、一個要拚議長連任，兩人都要選會不會很頭痛，謝新隆表示「兩個都太急了」，對此事「不予置評」，並透露目前謝家內部對於「要選縣長還是議長都不確定」。

