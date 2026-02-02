政治中心／綜合報導

彰化縣議會議長謝典霖，開箱自家超大豪宅，稱因彰化土地不貴，這棟在台北只是一般人家庭，引發批評，今天他再帶媒體到家裡拍攝，澄清不是講"一般人房子"，但吳音寧批他的發言聽在奮鬥還買不起房的年輕人耳裡，非常刺耳，綠營也不諱言此時曝光豪宅，恐怕衝擊胞姐謝衣鳯的彰化縣長選情。

罰球線附近出手，籃球空心入網，彰化縣議長謝典霖和網紅開箱自家豪宅，影片露出後引發爭議，他沒有因此退縮，周一上班日，馬上找媒體到家裡拍攝。

謝典霖開箱豪宅惹議 吳音寧：年輕人聽到很刺耳

豪宅影片曝光後，彰化縣議長謝典霖再邀媒體到家裡拍攝澄清。（圖／民視新聞）





彰化縣議長謝典霖：「如果是20年前6萬蓋200坪，我想這棟2000萬就蓋得起來，我不是說在台北市一般人的房子，台北市現在房價都要破千（萬），你6千萬的房子在好的地段，他只能買不到40坪。」





聲源：政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧：「他說我們彰化的土地也不貴，他的豪宅在台北不過是一般人的家庭，這聽在必須辛苦奮鬥，可能都還買不起房的年輕人耳朵裡面，是多麼的刺耳啊。」

即使外界罵聲不斷，謝典霖高調開箱，除了挑高的籃球場，還有恆溫大酒櫃、臥室，像這個訂做的沙發，一個要七萬元，一切看起來像是新完成屋，還未有入住的跡象，外界有陰謀論指向，這舉動是衝著宣佈投入黨內彰化縣長初選的胞姐謝衣鳯而來，謝衣鳯低調再低調。

謝衣鳳手機：「你的電話已轉接到（語音信箱）。」

立委（國）王鴻薇：「我們到現在好多的縣市，都還沒有辦法產生人選，我真的不曉得在拖什麼，（我想要一個室內籃球場沒有），妳一直要提彰化是不是。」

立委（民）吳思瑤：「謝典霖公開700坪豪宅，這種大動作而且是非常高調，恐怕謝家當事人之間是需要有一些爭論，因為恐怕會影響的是未來，可能參選彰化縣長的，他的親姊姊謝衣鳯。」

謝家豪宅被自家人曝光，葫蘆裡賣的是甚麼藥？姊弟倆應該心知肚明。

