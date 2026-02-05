謝典霖開箱豪宅惹議 民俗專家揭風水問題

國民黨彰化縣長布局浮上檯面，地方政壇近日傳出「姊弟角力」話題。（圖／翻攝自謝典林臉書）





國民黨彰化縣長布局浮上檯面，地方政壇近日傳出「姊弟角力」話題。彰化縣議長謝典霖與立委姊姊謝衣鳳被外界解讀各自評估參選可能，互動也因此備受關注。日前謝典霖大方開放自家住宅，邀請財經型網紅拍攝訪談影片，豪宅內部設計隨之曝光，不只掀起熱議，更引發風水討論。

該次開箱影片，謝典霖的住宅除了一樓設有恆溫酒櫃外，三、四樓則打通成挑高籃球場，並結合視聽娛樂空間，奢華規模引來不少討論。其中室內籃球場成為輿論焦點，被認為別具象徵意味。

對於豪宅內設置籃球場一事，民俗專家廖大乙提出不同觀點。他表示，從風水角度來看，住宅講究「藏風聚氣」，而籃球場屬於高活動、高聲響空間，頻繁的跑動與運球聲，容易干擾整體氣場穩定。他特別指出，若居住空間，尤其是臥室，位於球場正下方，長期承受震動與噪音，恐怕會影響居住者的精神狀態與運勢發展。

廖大乙進一步說明，並非所有住家都不能設置運動空間，但籃球場佔地大、動能強，與跑步機或健身車等器材性質不同，對環境能量的影響相對明顯。若有規劃需求，建議設於頂樓或採光良好的位置，讓自然光與空氣流動協助平衡活動產生的擾動，也能避免干擾休息，對身心健康較為有利。

面對外界質疑，謝典霖強調，土地與建築皆依法取得，經得起檢驗，施工團隊也多為在地廠商，使用國產設備，並非外界想像的奢華無度。他也坦言，整體裝潢費用約新台幣四千萬元，若放在十年前，成本可能僅需一半，直言通膨對建築成本影響相當明顯。

