謝典霖開箱豪宅挨批「炫富」！竟喊：我又沒要選縣長

政治中心／徐詩詠報導

彰化縣議長謝典霖日前開箱自家豪宅，除了面積高達140坪外，屋內更配置挑高室內籃球場、恆溫酒櫃以及視聽室等奢華設施。加上謝典霖在影片中稱，這樣的住宅「就台北一般人家庭」，引發網友批評是在「炫富」。對此，謝典霖得知後無奈表示：「我又沒要選縣長。」





謝典霖開箱彰化豪宅挨批「炫富」！他喊「：我又沒要選縣長

國民黨最後定調推出謝衣鳳選彰化縣長。（圖／民視新聞資料照）

2026年1月，面對現任彰化縣長王惠美連任屆滿，藍營一度傳出國民黨立委謝衣鳳、謝典霖皆有意參選，甚至上演「姐弟相爭」。謝衣鳳當時還曾放話：「相信他（謝典霖）會做出最好的選擇。」據傳在家族長輩協調後，謝典霖將退回議員選舉，並持續爭取議長位置。

廣告 廣告

謝典霖開箱彰化豪宅挨批「炫富」！他喊「：我又沒要選縣長

謝典霖對於自家豪宅挨批，他無奈表示自己「又沒要選縣長」。（圖／翻攝億百豪森IG）

不過，近期謝典霖邀請網紅「億百豪森」開箱自家豪宅，琳瑯滿目的豪華設施曝光後，引發部分網友批評此舉是在炫富。對此，謝典霖無奈表示，自己既沒有偷也沒有搶，只是把自己的生活讓大家知道裡面長什麼樣子。他強調：「只是讓大家知道一下內部，不用在那邊猜測；我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪裡。」他也舉例，鄉下並非只有他一戶這樣的住宅，認為「很多戶人家都是類似規模」。





原文出處：謝典霖開箱彰化豪宅挨批「炫富」！他喊：我又沒要選縣長

更多民視新聞報導

小草「拿潛水錶防水」嘲諷國軍潛艦！周軒酸：哪來勇氣

2026新北市「三腳督成形」？八炯預言黃國昌「最後動作」

媒體人幫黃國昌找出路！點他「1功力」：跟館長赴中

