謝典霖開箱豪宅挨轟！揭年輕豪砸「50萬美金」買球員卡 跩回1句曝原因
政治中心／張尚辰報導
彰化縣議員謝典霖日前因邀請網紅拍攝自家豪宅開箱影片，引發部分網友質疑其行為有「炫富」之嫌。對此，謝典霖無奈回應，自己並無參選彰化縣長的計畫，不解外界「一直拿這件事來打，意義到底在哪」。事實上，謝典霖不僅住家內裝相當奢華，私人收藏同樣價值驚人。他曾公開分享自己珍藏多年的NBA球星卡，單張購入價就高達40至50萬美元（約新台幣1264萬至1580萬元）。
YouTuber「老婆不要看」曾拜訪謝典霖，並拍攝影片開箱其珍貴收藏。畫面中可見多張經專業鑑定的球星卡，全數以卡套妥善保存，顯示他對收藏品的高度重視與用心。
謝典霖也在影片中特別展示一張最稀有的收藏卡，透露該卡當年上市時價格約2000美元（約新台幣6.5萬元），但他購入時已花費40至50萬美元，如今市值更可能突破百萬美元。主持人聽聞後驚訝詢問，為何謝典霖年紀輕輕就能投入如此高額資金收藏？他則直言「可以問我爸爸。」雄厚的家庭財力也讓不少網友直呼羨慕。
針對外界質疑其邀請網紅開箱豪宅是否別有動機，謝典霖近日也再度親上火線回應。根據《自由時報》報導，他表示，在鄉下地區類似情況並不罕見，自己也未做出任何違法或見不得人的事，沒什麼不能讓人檢視的地方，「我又沒有要選縣長，一直拿這個來打，我也不知道意義在哪。」
