謝典霖開箱豪宅背後原因？陳柏惟分析彰化「姊弟鬩牆內幕」！

彰化縣議長謝典霖近日邀請網紅開箱他位於溪州鄉的豪宅，裡面不只有整面的恆溫酒櫃，還有室內籃球場，不過謝典霖卻說，「彰化土地便宜，這只是台北一般人的程度」，馬上遭質疑是在炫富。對此，立法院榮譽顧問陳柏維在《頭家來開講》節目上直言，謝典霖此舉就是「故意」的。

陳柏惟細數謝典霖開箱豪宅的一言一行，包括說自家豪宅700坪自己的部分僅佔140坪、酒櫃有恆溫功能可放4百瓶酒、豪宅只是如台北一般家庭，還有自己當籃協理事長還坐在籃球上面，整個影片裡面的每一句話都在幫謝衣鳯掉票，因為姊弟兩人有「權力位置衝突」，沒有一個縣市的縣長跟議長是同一家人，其他國民黨的人也不可能接受，但謝典霖還想要議長位子，或是還想往上爬，所以也不希望自己姊姊爬得太高。

開箱豪宅惹議，謝典林卻說，「我又沒有要選縣長」，這句話的背後是不是就是劍指想選縣長的姊姊謝衣鳯，彰化這場姊弟鬩牆戲碼恐怕會愈演愈烈。

