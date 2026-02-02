謝典霖開箱豪宅藏1黑幕！王婉諭嗆「籃球界毒瘤」：理事長更在意啦啦隊

政治中心／黃依婷報導

彰化縣議長謝典霖帶著網紅「億百豪森」進入位於溪州市中心的豪宅，共有700坪，還有室內家庭式籃球場、恆溫超大酒櫃、視聽室等，奢華程度讓不少人吃驚。對此，時代力量黨主席王婉諭也感嘆，像「謝典霖」這樣的人，所謂 700 坪的豪宅，根本就只是他們長年侵蝕公共資源、轉化為家族利益的冰山一角。

王婉諭發文，彰化謝家是台灣第一個「一家三代都是立委」的地方政治家族，就像台中顏家、雲林張家一樣，他們長年掌控地方上的政治、經濟與各種組織，將公共資源層層轉化為家族利益，對國家造成的傷害，遠比大家想像的更嚴重，只不過謝典霖掌控的領域，跟其他人比較不一樣。

廣告 廣告

王婉諭提到，看開箱豪宅時她注意到的是謝家籃球場裡面，有一位他們口中的「球星」在打球，這位球員其實是一位名為亞歷山大的外籍球員，且他效力的球隊正是由謝典霖一手促成，謝典霖之所以可以組隊、調度資源、把球員找來他家擺拍。就是因為除了彰化縣議長之外，謝典霖還有另一個重要身分「中華籃球協會理事長」。

王婉諭表示，有著籃協在手，謝典霖可說是一手搞爛了台灣籃球，在他任內，SBL 爆發史上最大的假球案，甚至連國手劉錚都公開批評，集訓狀況「像臨時湊隊」，與此同時，謝典霖在幹嘛？「在臉書嗆聲東亞籃協主席姚明『出來單挑一下呀』」，謝典霖雖然自稱「溪州第一控球後衛」，但比起球員，他更在意啦啦隊。

王婉諭指出，謝典霖從不出席賽前記者會，但是啦啦隊的彩排、餐會他從不缺席，每次現身的都喝得醉醺醺的他，還會和啦啦隊成員上 podcast 節目，大談自己去牛郎店、去中國酒店的經驗；有次男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題。結果籃協對此卻不屑一顧，寧願把經費拿去和「彰化縣議會」舉辦啦啦隊徵選，在他手裡，籃協淪為一個紈絝子弟的遊戲場。

王婉諭強調，作為理事長，謝典霖連最基本的義務都做不到，協會會議為了他選在彰化開會，會員花錢搭車到場，結果他人沒出現，後來大家才知道是前一天喝醉酒沒來；謝典霖他長期神隱的情況下，籃協更在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺，就連運動部發函敦促，籃協也是愛理不理「籃球界最大的毒瘤這個稱號，大概沒人可以跟謝典霖搶」。

更多三立新聞網報導

開箱豪宅是神操作？鍾年晃酸：謝典霖攤在陽光下 恐害謝衣鳯「被曬傷」

開箱豪宅幫謝衣鳯「敗票」？ 謝典霖：覺得我爸有讓我選擇嗎

藍營地方選舉大亂鬥！鄭麗文協調失靈？尚毅夫爆：根本沒籌碼勸退派系

謝典霖開箱豪宅挨轟！揭年輕豪砸「50萬美金」買球員卡 跩回1句曝原因

