謝典霖開箱豪宅「衝康姊姊」？同黨議員臉色一沉吐實話...

彰化縣議長謝典霖邀請網紅開箱他位於溪州鄉的豪宅，遭各界批評「炫富」，今(2日)他再邀媒體入內「開箱」，並直言，與其選舉被人罵，不如就讓外界「一次看透」、消除質疑。對此，立院榮譽顧問陳柏惟表示，謝典霖在影片中的發言都是在「敗票」，他沒有要選縣長，就直接不演了。國民黨台北市議員詹為元也語重心長表示，不認為開箱這個方式可以消滅負面疑慮。

陳柏惟在《台灣向前行》節目中指出，假設謝典霖的姊姊謝衣鳳選上彰化縣長，他自己的議長位子當然要「讓出來」，而為了保住這寶座，謝典霖找網紅拍開箱豪宅，並直言「自己沒有要選縣長」，陳柏惟認為，這句話對謝而言就是在表示「自己幹嘛演」，要演戲是謝衣鳳的事，與他無關。陳柏惟也指出，謝典霖今天能當上議長和中華民國籃球協會理事長，「他會是笨蛋嗎？」會選擇這樣做，百分之百是故意要「扯後腿」。

而同黨的國民黨台北市議員詹為元也護航不下去，直接「照唸謝典霖的聲明」當作澄清；隨後，詹為元臉色一沉、最終吐出實話，直指當初選舉時的確外界對衣鳳百貨有所質疑，大家知道有一棟在那邊，「但不知道內部長怎樣」，但謝典霖如今「拍這影片是消除疑慮、還是增加更多討論空間？」「真的能讓正面聲量大過負面聲量嗎？我不認為是這樣」





