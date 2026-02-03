謝典霖開箱豪宅！遭王婉諭轟如「紈絝子弟遊戲場」親手搞爛台籃 更在意啦啦隊

謝典霖邀請網紅開箱豪宅引發爭議。圖／翻攝自謝典霖臉書

彰化縣議會議長兼中華民國籃球協會理事長謝典霖，日前邀請網紅開箱其700坪豪宅，當中可見視聽室、大型酒櫃，還有室內籃球場，謝典霖稱其為「台北一般家庭」卻引發爭議，時代力量黨主席王婉諭指出，謝典霖此次高調開箱豪宅，可能不是單純的炫富，而是家族政治權力盤算的一環，更痛批謝典霖上任後一手搞爛台籃，比起球員，他更在意啦啦隊。

王婉諭指出，自2017年國體法修法，初心是為了鼓勵公民參與、打破被特定人士壟斷情形，開放公民參與入會，但2018年籃協改選後卻成了地方派系的工具，自從謝典霖憑藉謝家在彰化勢利，動員大量人頭會員繳費入會、掌握會員多數形成一組有利理監事團隊，職籃便爆發史上最大假球案，籃協主責的國家隊頻出包，包括球員出賽基本保險、權益都搞不定，更遭到國手劉錚都公開批評集訓狀況「像臨時湊隊」；又2023年，台灣U16男籃隊在賽前臨時被取消資格無法參賽，理應為了選手發聲、爭取權益，謝典霖理卻在臉書嗆東亞籃協主席姚明「出來單挑一下呀。」

然而，謝典霖自稱「溪州第一控球後衛」，但比起球員「他更在意啦啦隊」王婉諭指出，賽前記者會謝典霖從不出席，但啦啦隊的彩排、餐會從不缺席，甚至與啦啦隊成員上Podcast節目，大談牛郎店、去中國酒店等經驗；2024年瓊斯盃期間，男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題，籃協竟將經費用於彰化縣議會舉辦啦啦隊徵選，同時親自出席擔任評審。

王婉諭點出，籃球協會為了謝典霖選在彰化開會，會員們花錢搭車到了現場，結果謝典霖連基本義務都辦不到，竟因前一天喝醉酒未出席，籃協去年更是三度流會，長期下來無法召開會員代表大會，形同停擺，痛批謝典霖上任後，台灣籃球便付出了沉重代價，相較棒球協會，籃協卻任由聯盟分裂。

王婉諭表示，事實上謝典霖囂張胡搞的背後，就是彰化三代謝家，自爺爺謝言信、母親鄭汝芬，再到姊姊謝衣鳳「一家三代都是立委」，就連謝典霖自身也是全台史上最年輕的縣議長，實為地方政治家族；然而謝家掌握的不只是籃協，包括地方農會、彰視及有「溪州小白宮」之稱的四連棟的豪宅群，都是在謝衣鳳擔任立法院經濟委員會召委期間，由謝家旗下的「隆霖營造」，以與台糖「合建」的名義購入，但翻閱相關紀錄，都找不到這四筆精華地段土地經董事會同意、公開標售的紀錄。

王婉諭直批，籃球協會只是謝典霖用來娛樂、洗白自己用的形象工具，猶如紈絝子弟的遊戲場，而此次開箱豪宅，外界質疑是謝典霖故意阻斷謝衣鳳的縣長之路，或是提前自爆來消毒，然而這些政治算計與公共利益一點關係也沒有，直言「台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了。」



