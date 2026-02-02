謝典霖開箱「衣鳯百貨」 綠再挖：國民黨這些豪宅也都很有名

記者李鴻典／台北報導

彰化縣議長謝典霖與網紅合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家白宮豪宅，引發討論。民主進步黨今（2）天感嘆，哇～國民黨豪宅真多呢！只能說：果然，熟悉的國民黨最對味！

謝典霖豪宅開箱，引發炫富等爭議。（圖／翻攝自Threads @billion.haoson）

民進黨指出，謝典霖帶網紅開箱彰化謝家傳說的「衣鳯百貨」，這棟700坪的豪宅，不但氣派、高級，豪宅內還設置了挑高的「家庭式籃球場」、恆慍大酒櫃、視聽室等豪華設施，讓普通老百姓讚嘆不已。

謝典霖謙虛地說，自家的豪宅「只是台北一般人的家庭」，看來這位在彰化政治家族中長大的公子哥，對台北人的生活有非常美好的想像。

民進黨表示，先別急，除了「衣鳯百貨」，國民黨還有這些豪宅都很有名：

立法院總召傅崐萁：在花蓮擁有「九五至尊」豪宅，大門刻上「The Fu House」金色門牌，是全花蓮人都知道的打卡勝地。豪宅外違法使用農地作為籃球場、停車場，被檢舉後，花蓮縣政府才姍姍來遲開罰。

立法委員顏寬恒：在台中沙鹿的「莊園豪宅」，奢華程度堪比宮殿，被爆料是違章建築、占用國有地後，顏寬恒以「假買賣」假裝脫手被識破，慘遭法院判刑偽造文書有罪。

還有立法委員馬文君的豪華莊園、張智倫的20筆建物、李彥秀自己都記不得的美國豪宅…只能說，有錢真好，當國民黨的民意代表真好。

民進黨說，豪宅不只空間大、裝潢好，更反映了權力、資源與政治倫理的距離。當一般人民為房價、為租金拚盡全力，有些人卻手握權力與金錢，身體則住在一棟一棟「故事滿滿」豪宅裡。

民進黨提到，以上這些豪宅，集齊了炫富、違法、被判刑等故事，我們只能說：果然，熟悉的國民黨最對味！

