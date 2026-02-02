謝典霖開箱700坪謝家白宮「衣鳳百貨」！自稱一般家庭 他嘆：國民黨一堆地方派系吃銅吃鐵

謝典霖與網紅「億百豪森」合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅。 圖：翻攝四叉貓臉書

[Newtalk新聞] 彰化縣議長謝典霖近日受邀在社群平台拍攝開箱自家豪宅影片，可見整棟豪宅約700坪，內部設有室內籃球場、恆溫酒櫃、視聽室與豪華衛浴等多項豪奢設施，畫面曝光後隨即引發熱議。未料，謝典霖卻稱「這棟大概就是台北市一般人家庭而已」，讓律師林智群不禁感嘆，國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵

這間被稱彰化民眾戲稱為「衣鳯百貨」的豪奢建築，在謝典霖和網紅億百豪森開箱之下曝光，全區700坪，謝典霖自稱自己只住140坪，他還稱因彰化土地價格相對便宜，加上父親經營建設公司可自行興建，「這樣的房子沒什麼，在台北就是一般人的家庭」

然而，可看到屋內相當奢華，客廳旁邊整排的酒櫃，裡面可以放3、4百瓶酒；豪宅內有1座挑高的室內籃球場，謝典霖開箱家中視聽室、展示巨大布幕時，主持人問這樣大的布幕是要拿來看A片嗎？謝典林回答：「其實也可以」、「也蠻享受的。」

林智群指出，國民黨就是一堆這種地方派系吃銅吃鐵，掌握地方媒體、掌握樁腳，再施以小惠給民眾，民眾就高興了。

林智群感嘆，然後萬里一個礦工房子被講成賴皮寮、豪宅，國民黨搞這麼大的豪宅，支持者視若無睹。直呼「人民素養決定了什麼的民意代表」。

