謝典霖開箱700坪豪宅引關注！王婉諭列舉「事蹟」轟：籃球界毒瘤

彰化縣議長謝典霖日前因找來網紅，開箱自家超大豪宅引發爭議，有網友認為此舉根本是在炫富，但謝典霖無奈表示自己本屆又沒有要「選彰化縣長」，強調自己不偷不搶「一直打這個不知意義在哪」。對此，時代力量黨主席王婉諭直言，所謂700坪豪宅根本就只是謝家長年侵蝕公共資源、轉化為家族利益的冰山一角；她更列舉謝典霖擔任籃協理事長「事蹟」，感嘆「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了」。

王婉諭在臉書發文指出，彰化謝家是台灣第一個「一家三代都是立委」的地方政治家族，從爺爺謝言信、母親鄭汝芬，再到姊姊謝衣鳳，「立委根本就是他們家族的囊中物」；就連謝典霖自己，也是全台史上最年輕的縣議長。她認為，這就像台中顏家、雲林張家一樣，長年掌控地方上的政治、經濟與各種組織，將公共資源層層轉化為家族利益，對國家造成的傷害，遠比大家想像的更嚴重。「只不過，謝典霖掌控的領域，跟其他人比較不一樣。」

在謝典霖開箱豪宅影片中，王婉諭注意到的反而是謝家籃球場裡，有一位他們口中的「球星」在打球，這其實是目前效力於SBL「彰化璞園柏力力」的外籍球員亞歷山大（Kwame Alexander）；然而，亞歷山大所效力的這支球隊，正是由謝典霖一手促成。「謝典霖之所以可以組隊、調度資源、把球員找來他家擺拍，就是因為除了彰化縣議長之外，還有另一個『中華籃球協會理事長』的重要身分。」

「籃協淪紈絝子弟遊戲場」謝典霖任內SBL竟爆史上最大假球案

王婉諭直言，有著籃協在手的謝典霖「可說是一手搞爛了台灣籃球」，在他任內SBL爆發史上最大的假球案，十餘名球員遭到起訴；籃協主責的國家隊更屢屢出包，連球員出賽的基本保險、權益都搞不定，「甚至連國手劉錚都公開批評，集訓狀況『像臨時湊隊』。」

「與此同時，謝典霖在幹嘛？」王婉諭指出，2023年台灣U16男籃隊在賽前臨時被取消資格，無法參賽，理當為選手發聲、爭取權益的謝典霖，選擇在臉書嗆聲東亞籃協主席姚明「出來單挑一下呀」。另外，謝典霖雖自稱「溪州第一控球後衛」，但比起球員更在意啦啦隊。從不出席賽前記者會，但啦啦隊的綵排、餐會從不缺席；每次現身的都喝得醉醺醺的他，還會和啦啦隊成員上podcast節目，大談自己去牛郎店、去中國酒店的經驗。

王婉諭更提到，2024年瓊斯盃期間，男籃國手曾透過職籃工會，倡議女籃球員的出賽費用過低的問題；結果籃協對此卻不屑一顧，寧願把經費拿去和「彰化縣議會」舉辦啦啦隊徵選，還由謝典霖親自出席擔任評審。「在他手裡，籃協淪為一個紈絝子弟的遊戲場。」

籃協為謝典霖選在彰化開會 他卻喝醉酒神隱不出席

籃協會議為了謝典霖選在彰化開會，會員花錢搭車到場，結果人沒出現，後來才知道是前一天喝醉酒沒來。「在他長期神隱、也不動員出席的情況下，籃協更在去年三度流會，一整年都無法召開會員代表大會，形同停擺。就連運動部發函敦促，籃協也是愛理不理。」王婉諭直言，同樣是職業運動，棒協、職棒這幾年的緊密合作，讓台灣棒球走向新的高峰；反觀籃球，這個在台灣相當興盛的運動，錯過了前幾年的黃金期榮景，只能在各種負面新聞以及籃協的擺爛中，持續空轉。「籃球界最大的毒瘤這個稱號，大概沒人可以跟謝典霖搶。」

這一切囂張胡搞的背後，就是彰化的三代謝家，在彰化掌握了地方農會，利用信用部的資金，加上綿密的組織，形成了結構緊密、層層向下的綁樁機制。除此之外，在彰化員林以南的五鎮十鄉，更只要打開電視就能夠看到「彰視」新聞，因為南彰化唯一一家系統業者，負責人就是謝典霖的爸爸謝新隆。「吃的、看的、在國會代表你的，全都是謝家的囊中物。」從1982年謝言信當選縣議員開始，謝家的政治香火就沒有斷過，財力更是在「掌握公職之後」急速膨脹，「所謂的『溪州小白宮』，同樣也是特權下的產物。」

有人說這次謝典霖高調開箱豪宅不是單純炫富，而是家族政治權力盤算的一環；有人認為是要故意阻斷姐姐謝衣鳳的縣長之路，也有人說他是提前自爆來消毒。但王婉諭強調，不管怎麼樣，這些家族維持權力的政治算計，與公共利益一點關係也沒有。

「我們不能再放任，讓少數家族，長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，卻要所有人民為此付出代價。」王婉諭直指，不論是彰化謝家、台中顏家、雲林張家這些政治家族，掌控農田水利會、各種體育組織的結果，就是讓公庫通家庫，讓基層的社會資產，成為他們劃地為王的基礎。「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題，台灣社會對這種魚肉鄉民的政治家族，真的太縱容了。」

