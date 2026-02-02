謝典霖開箱700坪豪宅惹議 許美華：批賴清德祖厝的「徐巧芯們」呢

徐巧芯跑到賴清德老家笑嘻嘻拍照打卡。 圖：翻攝徐巧芯臉書

[Newtalk新聞] 彰化縣議會議長謝典霖與網紅「億百豪森」合作拍攝影片，開箱位於彰化溪州、佔地約700坪的謝家豪宅。影片中屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設施，謝典霖指稱：「彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭。」引起外界議論。科技專家許美華直言，那些曾經在賴清德總統祖厝前面嘻笑打卡的「徐巧芯們」，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳯家族的幾億豪宅？

許美華在臉書發文寫道，看到謝典霖拍了胞姊國民黨立委謝衣鳯的謝家豪宅開箱影片，實在很難不讓人想到，之前總統大選時，「徐巧芯們」是如何羞辱式地攻擊賴清德的萬里礦坑祖厝。政治人物忌諱炫富，她猜謝典霖跟謝衣鳯反向操作，目的是要為未來選舉消毒鋪路、先講先贏，告訴外界「我家本來就很有錢，早就讓大家看我家豪宅了，我沒有要隱瞞喔」，最後謝典霖還「謙虛」的說是因為彰化的土地比較便宜。

許美華指出，她查詢之後發現彰化縣溪州鄉，最近一年熱門社區透天價格大概落在15到20萬，謝衣鳯家族豪宅連土地、建物跟室內諸多設施，正常情況下，至少需要耗資3至5億，謝典霖聲稱彰化土地比較便宜，那賴清德萬里祖厝那邊的土地有比較貴嗎？賴清德29.3坪的萬里老宅，根據實價登錄，價值新台幣103萬元，大部分立委的車子都比那間房子貴。但賴清德卻因為要選總統，礦坑祖厝的歷史性違建問題，被藍白陣營咒罵到十惡不赦，最後用信託方式捐出來做公益。

許美華表示，對照藍白對賴清德祖厝的無情攻擊，她只想問：「那些曾經在賴清德祖厝前面嘻笑打卡的徐巧芯們，有沒有任何一個人，會用攻擊賴家祖厝百萬分之一的相同標準，來關切謝衣鳯家族的幾億豪宅取得土地有沒有違法變更問題？裡面的設計有沒有違建？謝衣鳯家族可以輕鬆蓋出數億豪宅，過去有沒有利用政治特權借勢借端牟利？許美華感嘆：「我猜，藍白沒有人會對謝家豪宅講一句話。賴清德百萬礦坑祖厝萬惡不赦，彰化謝家幾億豪宅裡所當然。」

