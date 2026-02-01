謝典霖開箱700坪豪宅稱彰化土地不貴 她爆料：謝衣鳳當立委時取得的台糖地

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

行政院中辦副執行長吳音寧今(2/1)表示，彰化立委謝衣鳳、縣議會議長謝典霖兩姊弟家族的4連棟豪宅，坐落在台糖土地上，得來的時間點正是國民黨立委謝衣鳳擔任立院經委會召委時期，且不只是豪宅，謝家透過權勢取得的房子、土地、建案，遍布彰化縣，而彰化的未來，還要交給謝家決定嗎？

彰化謝家豪宅曝光，翻攝吳音寧臉書

謝典霖近日與網紅合拍影片，開箱自己位於彰化溪州占地700坪的豪宅，屋內設有挑高室內籃球場、恆溫大酒櫃、視聽室等設施，他還說，彰化的土地不貴，這棟若在台北，大概就一般人的家庭。這番說法也引發外界討論。

曾代表民進黨參選2024彰化第三選區立委但敗給謝衣鳳的吳音寧稍早在臉書發文指出，這不是謝家第一次炫富，在自己競選立委投票前一天，謝家小弟謝曜宇就醉茫茫的開直播，炫耀他家多有錢，才不讓別人進去參觀，還用很低級的穢言穢語辱罵女性。

吳音寧說，雖然謝小弟後來被謝家長輩帶去廟裡拜拜懺悔，但如今，謝典林顯然又忍不住想要炫一下了？畢竟在勞工平均收入全國倒數第一名的彰化縣，謝家的白宮顯得多麼「特別」？

吳音寧表示，謝家4連棟的豪宅，座落在台糖土地上，究竟是怎麼得來的？時間點，正是謝衣鳯在立法院的經濟委員會，也就是台糖預算的審查機關擔任召委的時候。

吳音寧指出，謝家旗下的「隆霖營造」，透過與台糖合建各2棟的名義，把台糖土地「巧取」為自家財產之後，又把台糖的2棟全部給吃下；除了突兀的白宮豪宅，緊鄰謝衣鳳和謝典林聯合服務處前方的台糖地，也被視為他們的私人停車場。

吳音寧說，不只溪州鄉，謝家透過權勢取得的土地、房子、建案，遍佈整個彰化縣。也難怪30歲就當議長至今的謝典林，會在影片中輕描淡寫地說：「彰化的土地也不貴。」

「這對買不起房的年輕人來說，是多麼刺耳？」吳音寧表示，如果那些土地，能成為鄉親散步的公園，成為有用的建設；如果那座專屬謝典林和他兒子的私人室內籃球場，是所有農村年輕人都能奔跑的空間；如果那些被霸佔去蓋豪宅的土地，能成為帶動產業發展的空間⋯⋯彰化，會不會有改變？

吳音寧指出，不幸的是，40多年了，謝家從謝言信、鄭汝芬到謝衣鳳，三代立委，只富了謝家，透過權勢，蓋出一棟比一棟巨大的一代、二代、三代豪宅，而彰化的未來，竟然，還要交給謝家來決定嗎？

