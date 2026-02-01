謝典霖開箱700坪「衣鳯百貨」！地方政壇：幫姊姊「敗票」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕立委謝衣鳯正積極爭取國民黨縣長提名，其胞弟、彰化縣議長謝典霖今天突然「開箱自家豪宅」，此舉無異於「敗票」！此舉地方政壇解讀，謝典霖既然無法選縣長，就用力幫忙「敗票」。

一名地方政壇人士表示，謝典霖有意於縣長大位，今年一月初就要宣佈參選，不料其胞姊謝衣鳯在去年12月28日，總統賴清德到溪湖參加建醮大典後突然表態爭取國民黨提名參選下屆彰化縣長，此舉打亂謝家和謝典霖的佈局。「姊弟相爭」、「姊弟內鬥」之說甚囂塵上，後來謝典霖改口說，父親(謝新隆)已協調他的部分「擇一」，傾向維持原狀。也就是謝衣鳯尋求立委連任，謝典霖參選縣議員尋求連任縣議長。

地方政壇人士表示，謝家先拆「姊弟相爭」這顆未爆彈，讓謝衣鳯選縣長或立委，但謝典霖顯然「心有不甘」，這次用「豪宅開箱」讓選民「大開眼界」，也讓人見識謝典霖的「破壞力」。謝家在地方的經營紮實，基本盤如鐵板一塊，但家族問題未解，未來謝衣鳯問鼎縣長的路上，仍充滿考驗。

