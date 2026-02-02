謝典霖震撼公開「僵持」內幕！認了親姊謝衣鳯選縣長：突發狀況

政治中心／綜合報導

國民黨立委謝衣鳯、彰化議長謝典霖是親姊弟，2人去年爆出都有意參選彰化縣長，事後謝典霖突證實不會選，外界猜測是被家族「勸退」，一度爆發不合傳聞。時隔1個月，謝典霖近期因邀網紅開箱自家豪宅，引發「炫富」爭議，謝衣鳯火速切割是「個人行為」；謝典霖今（2日）直言，其實早就和網紅敲定拍攝時間，沒料到姊姊會突然宣布參選，更意有所指表示，「你覺得我爸有給我別的選擇嗎？」

12月就與網紅接洽！謝典霖：趁過年給大家討論

隨著炫富爭議持續延燒，謝典霖今（2日）乾脆邀媒體前來拍攝，也回應關於「姊弟縣長之爭」傳聞。他表示，去年選舉時房子就被挖出討論，隨著2026大選即將到來，他去年12月初就與網紅接洽、並在1月初拍攝開箱片，「你把這個東西拿出來跟大家講，人家選舉就不會拿出來再用了，這是早已有的安排」、「這個到選舉的時間就會拿出來討論，與其那時候被拿出來，不如現在過年的時候，大家閒閒在家先討論一下」。

廣告 廣告

親姊謝衣鳳選縣長是「突發狀況」！謝典霖公開僵持內幕：我爸有給我別的選擇？

謝典霖邀媒體前來拍攝豪宅。（圖／民視新聞）

姊姊謝衣鳯突宣布選縣長！謝典霖揭父母態度

謝典霖坦言，沒想到姊姊謝衣鳯突然宣布要選縣長，「這個都是突發狀況」，話鋒一轉還表示，如果父母是支持姊姊參選，第一時間就會幫忙背書，請議會或地方人士陪同開記者會宣布，「那為什麼是她一個人這樣宣布？所以這個畫面，已經解釋了很多事情」、「今天為什麼僵持不下的原因在這邊，你也不能說她沒有參選的機會，那一定要講到她高興嗎？不然她宣布的時候，為什麼他的後面都沒有人在背書支持？」

親姊謝衣鳳選縣長是「突發狀況」！謝典霖公開僵持內幕：我爸有給我別的選擇？

謝典霖（右）認為，如果父母支持謝衣鳯（左）的參選，一定會幫忙召開記者會宣布。（圖／民視新聞資料照）

至於下一步是否爭取議長連任，謝典霖無奈笑說，「不然你覺得我爸有讓我有別的選擇嗎？」他認為，保持現狀最沒有風險「即使沒有當縣長，你當立委、議長，都可以服務地方，你幹嘛一定要去選這個有風險的選舉？」。他強調，「民主社會沒有說沒有了誰、還是說一定要做什麼位置，才有辦法去造福人群，就是說其實平常這樣做的事情不多嗎？我們沒有縣政府的權利，但是我們的基金會還是做了很多事情，這樣不好嗎？」

原文出處：親姊謝衣鳯選縣長是「突發狀況」！謝典霖公開僵持內幕：我爸有給我別的選擇？

更多民視新聞報導

謝典霖炫「700坪豪宅」喊土地不貴！她1圖揭黑幕：刺耳

不只700坪「謝家白宮」！國民黨「5爭議豪宅」也很有名

「橘子」內幕曝光？陳佩琪突自爆「寫好長文」：很精彩囉

