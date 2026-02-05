謝典霖高調開箱豪華自宅 民俗專家示警：1設施恐犯風水大忌

謝典霖為了自己愛打籃球的小孩，在屋內施作籃球場，他本身也愛打籃球。（孫英哲攝）

藍營彰化縣長之爭爆「姊弟鬩牆」，謝典霖與姊姊謝衣鳳互不相讓，日前前者開箱自家豪宅供財經網紅入內拍攝訪談，也被外界解讀為給姊姊下馬威，其室內籃球場也引起爭議。對此民俗專家廖大乙直言，該設施犯了風水大忌。

廖大乙指出，豪宅內設立籃球場，從風水學角度來看是犯忌，他強調風水講求聚氣，但籃球場運動時聲響頻繁，容易擾亂整棟房子的氣場。他表示其中最不利的是，屋主的臥房位在籃球場下方，打球時的踩踏、運球、投籃發出的聲響，都會破壞能量流動，把「氣」打掉，進而影響居住者的運勢，導向不利的局面。

謝典霖表示酒櫃透過熟識的酒商設計施工，施作費用遠低於品牌酒櫃。（資料照／孫英哲攝）

廖大乙補充，想在住家蓋籃球場並非不可行，但球場佔地廣闊且活動劇烈，與其他運動設備例如跑步機、飛輪等不同，對氣場影響大，若要蓋球場，建議可以選擇在頂樓，或是採光充足的地方，藉由大自然或陽光把打球產生的氣場擾動吸收掉，也不會影響到屋主的睡眠，自然身體會變得更健康。

上月底謝典霖邀請財經網紅「億百豪森」開箱自家豪宅，除1樓擁有恆溫紅酒櫃外，3、4樓打通設為挑高籃球場，同時也容納其他視聽娛樂設施，但卻引起外界抨擊，對此謝典霖回應所有土地與建設皆是合法取得，歡迎調查，並指出自家設施看似高貴，其實都是找來在地廠商施作，皆為國產，價格並未外界想像中高昂，但也坦言裝潢費用約在4000萬元，若在10年前恐怕一半都不用，感慨通膨問題實在太嚴重。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

