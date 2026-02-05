謝典霖高調開箱「謝家白宮」 民俗專家：室內籃球場恐犯風水大忌

謝典霖與網紅公開展示位於彰化縣溪州鄉的家族宅邸，民俗專家指出，住宅中設置室內籃球場恐擾動氣場，對風水有所影響。（圖／CTWANT攝影組、報系資料照）

彰化縣議長謝典霖近期公開開箱其位於彰化縣溪州鄉、與台糖共同開發的家族豪宅。影片中揭露該宅邸佔地約700坪，其中一棟140坪的建築被外界戲稱為「謝家白宮」，內部設有挑高的室內籃球場、恆溫紅酒櫃與家庭劇院等設施，引起社會熱議。不僅因空間豪華被質疑「炫富」，也有民俗專家指出，將籃球場設於住宅三、四樓層之間，恐對風水與居住者運勢造成負面影響。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，從風水學觀點來看，豪宅內設立籃球場恐「犯忌」。他表示，風水講究「聚氣」，而籃球場因運動強度大、聲響頻繁，容易擾動整棟建築的氣場。尤其若主人臥房位於籃球場下方，打球時產生的砰砰聲響可能破壞能量流動，對居住者的運勢造成不利影響。

廖大乙補充，籃球場佔地廣、活動劇烈，與其他靜態運動設備如跑步機或飛輪不同，聲響與氣場波動皆較明顯。他建議，若確需設立運動場地，應選擇於頂樓且具良好採光的空間，如此可讓陽光與自然氣流中和擾動氣場，同時也有助於居住者的身心健康與安眠品質。

據了解，謝典林稍早與網紅「億百豪森」高調開箱家族豪宅，這棟豪宅的一樓設置完整的恆溫紅酒櫃，三、四樓則打通改為挑高籃球場，同時設有視聽娛樂空間。謝典霖身為中華籃協主席，對此設計相當自豪，表示希望將運動結合家庭生活，並提供家族成員特別是小孩們一個能聚會、打球的空間。

他進一步說明，目前僅自己居住於此，兩名子女則與祖父母同住，因此僅保留部分客房空間。他認為，與其耗費大量經費打造多間房間，不如打造為開放式的運動區域，更符合實際需求。謝典林並在影片中表示，稱父親謝新隆經營建設公司而有建材「成本價」，加上鄉下土地並不貴，自己認為房地價值「在台北就像是一般人的家庭」。

此話一出更引各界議論，由於其親姊、國民黨立委謝衣鳳已表態參選2026彰化縣長，驚世言論不免讓外界解讀為「敗票」，謝衣鳳也嚇得跳出來切割稱是弟弟的「個人行為」，與自己參選縣長完全無關。對此，謝典林回應，自己願意公開住家給外頭一窺樣貌，主要是因為外界說成「百貨公司」等誇大傳言滿天飛，不如一次給大家看清楚，不要過度不實揣測，況且「我又沒有要選（彰化）縣長」他直斥不知攻擊的意義在哪。

CTWANT提醒您：

民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場

