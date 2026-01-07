謝典霖「不選縣長」 謝衣鳯：最近沒遇到.感謝媒體傳話

彰化縣 / 綜合報導

2026彰化縣長選舉，國民黨立委謝衣鳯日前表態投入選戰，原本他的弟弟、彰化縣議長謝典霖也傳出有意參選，一度被外界形容是姊弟相爭，但謝典霖昨(6)日首度表態不選縣長。謝衣鳯說，這段時間都沒遇到謝典霖，還感謝媒體傳話。而謝典霖則是透過幕僚轉達，目前姊弟倆都扮演好自己的角色，各自努力。彰化的姊弟之爭似乎落幕，但台中上演另類「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣，爭取代表國民黨參選台中市長。傳出國民黨中央將在16日進行協調，但有議員爆料，江啟臣是突然被告知那一天要協調，感到很錯愕。國民黨回應，盡力協調，找出最強候選人。有學者分析，藍營在台中的提名，需要「兩大模式」，避免分裂。

彰化縣議長謝典霖明確表態不參選彰化縣長，這似乎讓彰化謝家姊弟之爭告一段落，因為他的親姊姊謝衣鳯日前表態要爭取代表國民黨競選彰化縣長。而針對謝典霖這番話，謝衣鳯說，這段時間都沒遇到他。

立委(國)謝衣鳯說：「沒遇到他透過媒體協助對彼此想法有了解。」還感謝媒體幫姊弟倆傳話，但其實上週他們姊弟才一起出席球賽，還並肩而坐兩人卻是完全零互動。而謝典霖在表態專心在議員選舉之後，也只在臉書PO出既定縣政行程，不再回應「姊弟相爭」話題，並透過幕僚轉達，目前他們都扮演好自己的角色，各自努力。

立委(國)謝衣鳯說：「還是往參選縣長做準備。」彰化縣長選舉，綠營日前已經提名立委陳素月，藍營方面，雖然謝家姊弟謝典霖宣布不選，但已表態參選的還有兩位前副縣長洪榮章柯呈枋。而也在中台灣，藍營的台中市長提名另類「姐弟之爭」立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣都要爭取國民黨提名，國民黨打算先協調，傳出將在1月16日進行，但協調的日期卻也掀起波瀾。

新北市議員(國)陳偉杰說：「12月就有討論能不能大家協調，江說12月25日有空楊說沒時間，就沒有特別追問，後來傳出確定1月16日江錯愕，他沒有接到正式消息，前天晚上才收到正式通知。」

國民黨發言人江怡臻說：「黨中央會盡力地協調，找出最強的候選人，贏得台中市長的勝選。」

國民黨強調全力協調中。楊瓊瓔辦公室回應，不予評論，尊重黨中央。有學者認為，藍營在台中這一局，除了參考不久之前國民黨提名台南市長的模式，視情況還得加上另一個模式避免分裂。

文化大學廣告學系教授鈕則勳說：「如果以陳以信的模式，最後出線的是，立法院副院長江啟臣，要穩住台中可能還要搭配一個，所謂民進黨2022年的「蔡其昌模式」，就是時任立法院副院長的蔡其昌，他想要競選2022年的台中市長，可是呢，黨內還有其他同志想要競逐，所以黨中央透過協調的方式，2022年四月的時候才提名蔡其昌。」

學者認為，如果是江啟臣出線，即便先有共識，還是得等到距離選舉較近的適當時機再提名，避免立法院副院長位置遭受攻擊。中台灣傳統上的搖擺選區，綠營人選底定，藍營步步為營要守住陣地。

