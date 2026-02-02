謝典霖、謝典林分不清 本尊說明改名與桃花有關

彰化縣議長謝典霖近日因開箱豪宅住處引發熱議，連其名字的版本也引起討論。（孫英哲攝）

彰化縣議長謝典霖近日因開箱謝家白宮一事引發熱議，民眾發現媒體報導該事時對其名字各自表述，有人寫謝典「林」，有的寫謝典「霖」，謝家政壇上的對手吳音寧還為此發文酸謝家的人姓名愛改來改去，對此謝典霖今天表示，他先前有因爸爸認為他有桃花而改名為謝典林，但之後又改回謝典霖，因為他生肖屬羊，要有水。

謝典霖指出，先前會改名為謝典林，是因為他的父親認為他桃花太多，請教姓名學老師後，把謝典霖的霖字上的「雨」改掉，少點雨露均霑，但是在改名之後又再發現，他是民國68年出生，生肖屬羊，羊要有水、草，因此又把謝典林改回謝典霖。

他表示，在「霖」改「林」，以及「林」又改回「霖」期間，他簽名時有時會簽謝典林，有會則簽謝典霖，他本人不太介意，只是身分證上有做更改。

其實改名字是他爸爸的意見，當初名字也是爸爸取的，爸爸要把名字改來改去，他沒多大意見，而他現在的名字是謝典霖。

謝典霖強調，桃花不是只專指女人緣或爛桃花，這樣解釋太狹隘，桃花要解釋成人跟人之間的人緣、人際關係，而政治人物與藝人一樣，都要有好人緣。

