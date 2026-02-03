謝典霖、謝衣鳳姊弟之爭再浮檯面 謝爸曝家族決策：兩個都太急

謝典霖（左）、謝衣鳳（右）姊弟之爭再度浮上檯面。（翻攝謝典霖、謝衣鳳臉書粉專）

彰化縣議長謝典霖日前開箱自家700坪豪宅，與胞姊、藍委謝衣鳳的姊弟之爭再浮檯面，面對姊姊表態參選彰化縣長，謝典霖暗示，謝衣鳳參選決策不受爸媽支持，由於謝典霖有意拚連任，形同謝家包牌，在地方恐怕觀感不佳，對此，兩姊弟的爸爸、謝家掌門人謝新隆今（3日）受訪嘆「兩個都太急了」，並表示選縣長、議長「都還沒確認」。

謝典霖近日和網紅合作開箱家族位在溪州佔地700坪的豪宅，設有室內籃球場、整牆面酒櫃等，豪奢程度讓外界嘆為觀止，也讓謝衣鳳火速切割，謝典霖過往砸大錢收集NBA球員卡影片也被挖出，謝家財力以及謝家姊弟政治鬥爭都再度成為關注焦點。

據《自由時報》報導指出，今（3日）謝新隆接受電訪時，被問到謝典霖公開自家豪宅會不會影響謝家觀感，謝新隆認為，小孩都大了，已經公開就公開了。至於謝衣鳯、謝典霖都有意投入九合一選舉，兩個都要選會不會很頭痛，謝新隆表示不至於頭痛，但也直言「兩個都太急了」，對於兒女都要選，他選擇不表達意見，僅透露選縣長、議長「都還沒確認」。

面對豪宅爭議，昨（2日）謝典霖受訪時強調，開箱並非要斷姊姊縣長提名，除了提出拍攝日程自清外，還暗示姊姊謝衣鳯宣布有意參選縣長是「突發狀況」，他表示，若爸媽決定支持，就會現身幫忙背書；對於謝典霖相關發言，謝衣鳳則是透過助理表示不再發言，避免影響家人感情。





