即時中心／徐子為報導



彰化縣議長謝典霖日前開箱自家豪宅惹議，外界認為是在替姊姊謝衣鳯「敗票」，他日前受訪時說自己沒有要選縣長，而昨（2）日又爆料，他們家已答應國民黨中央不參選縣長，還說謝衣鳯「突然出來說要選縣長，這是突發狀況」。對此，彰化謝家掌門人「謝董」謝新隆今（3）天表態，認為「兩個都太急了」，鬆口表示家族目前「都還沒有確定選不選（指縣長、議長）」。





媒體引述地方人士說法，指謝典霖原本有意選縣長，還選定在今年初宣布，未料謝衣鳯搶在去（2025）年12月28日先表態爭取國民黨提名，角逐彰化縣長寶座。謝典霖後對外表示，為避免外界批評謝家「選舉整碗捧」，他的父親早已出面協調，姐弟維持原狀，也就是謝衣鳯選立委、他選議員再繼續挑戰議長。謝典霖表示，目前姐弟僵持不下的局面，是謝衣鳯突然宣布參選引起的。



據悉，其實謝衣鳯早在彰化縣、和美鎮找好宣傳選縣長的大型看板地點了，不過遲遲未掛上，似乎與「姊弟鬩牆」難解有關。



媒體《自由時報》報導，針對謝典霖開箱自家豪宅，謝新隆受訪時指出，「孩子都大了，已經公開就公開了」，接著他嘲諷，「對民進黨好就好了」，民進黨執政一再用媒體炒作議題，「不是這樣嗎」？



至於如何看謝衣鳯、謝典霖姊弟都要選，謝新隆坦言「兩個都太急了」，不過否認對此現象感到頭痛。另外，針對謝家是否要選縣長或議長，謝新隆則是不鬆口「都還沒確認。」





原文出處：快新聞／謝典霖「開箱豪宅炫富」拖謝衣鳯下水？彰化謝家掌門人不忍發聲了

