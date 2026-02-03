謝典霖30歲當議長、手握1578萬喬丹卡 政治貴公子自封「靠爸族」

謝典霖自認是「靠爸族」，被問到入手千萬球員卡的資金，他則說：「問我爸爸。」（翻攝自抖音）

彰化縣議長謝典霖（過去一度改名謝典林），最近因為開箱自家700坪數豪宅「白宮」，掀起炫富、姊弟鬩牆等質疑，過去展示高價NBA球員卡的影片也被挖出，透露以40~50萬美元（約新台幣1578萬元）入手「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的金色球員卡，被問到：「年輕怎麼有錢買？」謝典霖沉穩回答：「可以問我爸爸。」也不諱言擔任議長是祖先保佑、靠爸族。

謝典霖經常在抖音分享愜意的生活，之前分享球員卡收藏，其中一張卡集結麥可喬丹、魔術強森（Johnson）和柯比（Kobe Bryant）等殿堂級NBA球星，且還有親筆簽名，全球限量25張；另外在電影《那些年，我們一起追的女孩》出現的夢幻逸品球員卡，他也擁有一張。

廣告 廣告

謝典霖秀出收藏的球員卡及鋼鐵人穿戴裝置，要價不菲。（翻攝自抖音）

謝典霖收藏裡最貴的，就是金色的喬丹卡，他透露當時價格約2000美元（約新台幣6萬5千元），他以4、50萬美元（約新台幣1578萬元）購入，如今價值高達上百萬；他除了球員卡，還擁有正版漫威授權、鋼鐵人等身可穿戴裝置，被形容是「議長級玩具」，價格高達38萬8000元，被問到是否願意外借，他大方應允「可以啊」。 對於「政治貴公子」形象，謝典霖不僅坦然接受且感到非常舒適，被問到為什麼30歲就可以坐到議長這個位置，他表示：「祖先保佑啦，再來爺爺的政治遺產，也是大家講的『靠爸族』。」但強調還是很認真在經營。





更多《鏡新聞》報導

姊弟掀包牌爭議！謝典林開箱700坪豪宅挨轟 謝衣鳯火速切割：個人行為

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機

「台大媽媽讀書會」穿禮服、戴珠寶遭網暴 博士怒求公道：外貌羞辱不足取