謝典霖700坪豪宅引爭議！王婉諭痛批「籃球界最大毒瘤」：謝家3代壟斷彰化典

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

彰化縣議會議長謝典霖日前與網紅合作，開箱謝家位於彰化溪州近700坪的豪宅，豪宅內部甚至設有籃球場、恆溫大酒櫃及視聽室等設備，引發外界熱議；謝典霖甚至直言「彰化的土地其實不貴，這棟如果在台北，大概就一般人的家庭。」此番疑似炫富的言論讓大眾認為謝典霖在替姊姊謝衣鳳參選縣長「敗票」。而時代力量黨主席王婉諭在昨（2）日在臉書發文，痛批謝家長年侵蝕公共資源、轉化成家族利益。

廣告 廣告

彰化縣議會議長謝典霖日前與網紅合作，開箱謝家位於彰化溪州近700坪的豪宅。（圖／翻攝畫面）

面對外界批評，謝典霖先是強調開箱住宅是在1月8日便拍攝好的影片，只因每逢選舉，豪宅便會被拿出來討論，藉由這次開箱，之後選舉就不會再被拿出來討論。針對姊姊謝衣鳯參選縣長，謝典霖表示，姊姊是突然宣布參選，他也不甚了解為何要選這個有風險的選舉；而當回答他是否連任議長，他無奈回覆：「選擇議長連任這條路，不然你覺得我爸有讓我別的選擇嗎？」

對此，針對謝典霖豪宅，王婉諭昨日在臉書發文砲轟，直言謝家是台灣第一個「一家三代都是立委」的地方政治家族，猶如台中顏家、雲林張家一樣，長年掌控地方政治、經濟與各種組織，將公共資源層層轉化為家族利益。而王婉諭也提到，大多數人將目光放在挑高的籃球場等設施，而她注意的則是謝典霖豪宅內有一位他們口中的「球星」在打球。

王婉諭透露，這位「球星」僅是名為亞歷山大的外籍球員，目前效力於 SBL 的「彰化璞園柏力力」隊，稱不上是球星；然而，其所屬的球隊，正是由謝典霖一手促成。王婉諭直言，謝典霖之所以可以組隊、調度資源，將球員找來家裏擺拍，不僅是因他的身分，更是因為謝典霖身兼重職，便是中華籃球協會理事長，但卻在他在職期間，SBL 爆發史上最大的假球案，十餘名球員遭到起訴，「謝典霖可說是一手搞爛了台灣籃球。」

王婉諭怒轟，謝典霖作為理事長卻長期神隱，但啦啦隊的綵排、餐會他從不缺席；還會和啦啦隊成員上podcast節目，大談去牛郎店、去中國酒店的經驗。而在2024年間，男籃國手曾透過職籃公會，呼籲女籃球員出賽經費過低，結果籃協不屑一顧，更將經費挪用至「彰化縣議會」舉辦啦啦隊徵選，甚至由謝典林親自出席擔任評審，「在他手裡，籃協淪為一個紈絝子弟的遊戲場。」王婉諭更稱謝典林是籃球界最大毒瘤。

王婉諭分析，自1982年其父謝言信當選縣議員後，謝家財力在「掌握公職之後」急速成長。其母鄭汝芬任職立委期間，財力迅速膨脹，短短幾年內，就增加了數十筆的土地，身價更一舉突破十億。在台北市、彰化縣都擁有數十棟房產。

王婉諭最後指出，不論謝典霖此次高調開箱豪宅，是為了單純的炫富，或是家族政治權力盤算，亦或是阻斷姐姐謝衣鳳的縣長之路，或是提前自爆來消毒都與公共利益無關。王婉瑜呼籲「我們不能再放任，讓少數家族，長期壟斷地方上的政治、經濟與公共資源，卻要所有人民為此付出代價。」並強調「這不只是彰化的問題，而是整個台灣的問題。」

更多FTNN新聞網報導

謝典霖開箱700坪豪宅稱彰化土地不貴 她爆料：謝衣鳳當立委時取得的台糖地

政治讀新術／不只室內籃球場！綠營開箱衣鳳百貨：連足球場都有

民進黨選對會拍板2026彰化縣長人選！邱建富表達不服 陳素月回應了

