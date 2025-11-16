謝和弦力挺范姜彥豐！寫「工具人之歌」邀合作：唱歌比王子好聽

記者徐珮華／台北報導

范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議，一向敢言的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，特別選唱曾為王子所屬團體「JPM」創作的〈那不是雪中紅〉。談及選曲原因，他直言「這首歌好像又翻紅了，現在好像只剩我可以唱」，狠酸分別捲入閃兵與不倫風波的小杰（廖允杰）和王子，更笑說自己乾脆與毛弟（邱宇辰）組團。

謝和弦舉辦〈夠愛〉簽唱會，大談「粿王」不倫風波。（圖／記者鄭孟晃攝影）

范姜彥豐本月初發文痛批粿粿聲明充滿謊言與惡意，謝和弦改編作品〈於是長大以後〉歌詞「於是長大了以後，你發現王子公主居然一一被戳破」，並留言「你唱歌超好聽喔」鼓勵對方。他今受訪誇范姜彥豐唱歌比王子好聽，被問到兩人是否有機會合作，他透露已經寫了一首新歌〈我們說好的〉給對方，主題圍繞工具人、備胎的悲傷氛圍，不過尚未收到回覆。

而粿粿今年3月底與王子美國行返台後，對於范姜彥豐態度大轉變。謝和弦坦言無法接受老婆陳緗妮與異性出門2週，除非是帶著自己與兩位女兒同行。至於老婆能否接受他與異性出遊，他大方坦承黑歷史「我之前就出軌過了」，不過如今為了守護女兒，與異性也比較有邊界感。

謝和弦無法接受陳緗妮與異性出遊。（圖／記者鄭孟晃攝影）

自認女兒傻瓜的謝和弦，對於同是父親的范姜彥豐相當心疼，但認為對方能以智慧順利度過。2022年升格父親後，他生活大多圍繞著女兒轉，近期創作也多以親情為主，希望自己離開後能留下作品給女兒聽。多愁善感的他，坦言曾思考「老了要怎麼保護女兒」，因此希望生個弟弟保護兩個姊姊，現階段沒有特別避孕，順其自然等待三胎到來。

