謝和弦取消「館長」追蹤：傷人無國界 曝中國曾開價1千萬邀招待

20251116謝和弦16日舉辦簽唱會。董孟航攝

謝和弦今（16日）舉辦簽唱會，受訪談及近期接連不斷的演藝圈風波，網紅館長也身陷前員工爆料風暴，謝和弦坦言，自己以前很喜歡館長，但後來發現對方是「一個傷人無國界的人」，就取消追蹤了。他也澄清自己雖曾受邀到中國旅遊，但他拒絕了對方提出的「一千萬」合作邀約，強調要靠「自己賺」。

此外，聊到近期捲入「閃兵案」的陳零九，謝和弦表示兩人是當年一起北上闖蕩的戰友、感情深厚，事發後他傳給陳零九「你還OK嗎」關心訊息，而對方也簡短回覆「OK」。他笑說：「真男人之間不用講太多，我相信他能處理好一切。」希望對方能「用智慧走過所有難關」。

近來同樣深陷網紅謝侑芯猝死案風暴的馬來西亞歌手黃明志，也在謝和弦的關心名單中，他坦言有到黃明志貼文按讚支持，因為對方在他人生最低潮時曾伸出援手，「所以我也希望他能平安度過所有爭議」。

謝和弦16日舉辦簽唱會。董孟航攝



