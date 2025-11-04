謝和弦從從容容瘦回巔峰 神曲〈夠愛〉等18年孵出全新版本

【緯來新聞網】謝和弦推出全新版本〈夠愛〉，這首歌是許多人的成長青春記憶，18年前未能發行屬於自己版本的演唱作品，18年後攜手多年一起練功的好友康友韋共同譜曲，帶著歌迷穿「夠愛宇宙」。他表示：「18年一瞬，從從容容、游刃有餘，像是穿越時空來超越當年的自己。」

謝和弦瘦了5公斤。（圖／馬槽音樂提供）

在MV中，謝和弦體態明顯輕盈，特別感謝導演林峻從拍攝前3個月就嚴格提醒要飲食控制，當時導演更語帶恐嚇：「臉沒有瘦回來，就不幫你拍MV了！」最後他靠著游泳、打拳、飲控成功瘦下5公斤，自信說：「還好最後我有達到導演的要求，成果出來帥回巔峰很感動！」



謝和弦將於11月16日在新莊宏匯廣場舉辦單曲簽唱會，預告將演唱新歌及經典歌與樂迷同樂。近期則在社群舉辦〈夠愛〉歌唱cover大賽，將祭出獎金、演唱會門票作為獎勵。



他身為評審，呼籲大家踴躍參與：「希望身邊有才華的歌迷朋友可以一起參與，帶著平常心來跟我互動，可以全是感情、無需技巧。」全新版本〈夠愛〉已數位發行。

